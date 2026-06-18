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SUMMIT G7

VIDEO / Meloni otkrila da je prestala pušiti, društvene mreže komentiraju i susret s Trumpom

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N1 Info
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18. lip. 2026. 20:04
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REUTERS
Evelyn Hockstein/REUTERS

Talijanska premijerka Giorgia Meloni postala je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama nakon neformalnog razgovora na summitu G7 u Francuskoj.

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Dok su svjetski čelnici raspravljali o globalnoj sigurnosti, gospodarstvu i međunarodnim krizama, Meloni je otkrila da je prestala pušiti te da nije zapalila nijednu cigaretu od 1. svibnja.

Detalj je dospio u javnost zahvaljujući uključenim mikrofonima koji su zabilježili dio razgovora među liderima. Meloni je pritom ispričala da joj tijekom napornih sastanaka i dugih pregovora sad najviše pomaže kava, koja joj daje energiju i pomaže da ostane budna.

Njezino priznanje ubrzo je postalo jedna od simpatičnijih anegdota sa summita, piše Nova.rs.

Poslušala Erdoganov savjet?

Na društvenim mrežama mnogi su se prisjetili i ranijih susreta Meloni s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, koji joj je navodno tijekom prethodnih međunarodnih skupova savjetovao da ostavi pušenje. Korisnici su se našalili kako je turski predsjednik naposljetku uspio u svojoj "misiji“.

Veliku pozornost privukla je i snimka razgovora između Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako sadržaj razgovora nije poznat, brojni korisnici društvenih mreža komentirali su da je talijanska premijerka djelovala samouvjerenije i dominantnije od američkog predsjednika.

Zbog toga su se pojavile i brojne šale na račun Trumpove nedavne izjave da je "on šef“, uz komentare da je jedan Melonin pogled bio dovoljan da pokaže tko zapravo drži konce u rukama.

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