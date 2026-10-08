SUD U VARAŽDINU
Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu: Čeka se kad će svjedočiti Andrija Jarak
Na Županijskom sudu u Varaždinu je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, koji je na sud ponovno doveden pod jakim osiguranjem pravosudne policije, a rasprava je i ovoga puta zatvorena za javnost.
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Prema najavama Mlađanova odvjetnika Borislava Planinca s prethodnog ročišta, danas bi trebalo biti dovršeno čitanje bilješki iz Mlađanovih bilježnica oduzetih tijekom istrage te biti ispitana tri svjedoka.
Planinc je nakon rasprave održane u utorak potvrdio da je obrana nastavila s izvođenjem svojih dokaza, pri čemu su čitane bilješke iz Mlađanovih bilježnica. Njihov sadržaj nije mogao otkriti jer je rasprava bila zatvorena za javnost.
Među svjedocima čije je ispitivanje najavljeno za četvrtak neće biti novinar Andrija Jarak, čije je svjedočenje sudsko vijeće ranije prihvatilo na prijedlog obrane. Termin njegova ispitivanja još nije određen.
Mlađan je ranije osuđen zbog tri ubojstva, pljački i otmice, a zatvorsku kaznu koju trenutno izdržava trebao bi odslužiti u svibnju 2027.
U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile. Mlađan odbacuje optužbe.
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