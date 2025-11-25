Telegram media Grupa preuzela Story, Sensa, Storybook i Roditelji.hr

Story platforma prepoznata je po popularnim lifestyle sadržajima iz područja mode, stila, celebrity kulture, roditeljstva, gastronomije i zdravlja, u digitalnom i tiskanom obliku. Uz to, tržišni su lider u organizaciji komercijalnih evenata kao što su Sajam vjenčanja i Story Hall of Fame, te niza uspješnih koncerata s vodećim izvođačima iz cijele regije. Dovršetak transakcije podložan je standardnim procedurama i odobrenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.