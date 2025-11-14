Thompson prozvao Tomaševića: Ni nakon višednevnog čekanja ne odgovara na naš zahtjev

Tim Marka Perkovića Thompsona na njegovom je službenom Facebook profilu prozvao gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića jer mu ne odgovara na pismeni zahtjev.
Riječ je o najmu zagrebačke arene za Thompsonov drugi koncert, koji bi se trebao održati nakon onog unaprijed dogovorenog za 27. prosinca.
"U svjetlu nedavnih istupa gradonačelnika Tomaševića smatramo nužnim obratiti se javnosti vezano uz proces dodjele Arene Zagreb za održavanje drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Unatoč uredno predanom zahtjevu i unatoč interesu velikog broja građana Zagreba, gradonačelnik ni nakon višednevnog čekanja nije dao nikakvo službeno očitovanje", navodi Thompsonov tim i nastavlja:
"Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o "fašizmu" i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa. Izostanak odgovora na službeni zahtjev ne može se protumačiti drukčije nego kao oblik izbjegavanja odgovornosti, što dodatno otvara sumnju da se iza svega nalazi strah od pravnih postupaka koje Thompsonov tim ima puno pravo pokrenuti zbog dosadašnjih administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja."
Na kraju su pozvali gradonačelnika da "prekine s politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja", te da pošalje odgovor na njihov zahtjev.
