Građevinski otpad

Azbest s broda Galeb završio je 2020. godine na deponiju u Dalmaciji

author
N1 Info
|
13. kol. 2025. 15:24
brod galeb
N1 / Borna Šmer

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. godine s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru.

Radi se o građevinskom materijalu koji sadrži azbest, a koji je prilikom obnove Galeba sanirala tvrtka Ind eko, prenosi Dalmatinski portal.

Prema podacima iz državnog sustava e-ONTO, otpad je dopremljen u tvrtku Odlagalište sirovina u Zadru, odakle je dio prevezen na odlagalište Rakitovac u Gospiću (Komunalac Gospić), a dio na odlagalište Diklo (Čistoća Zadar). Državni inspektorat je tad proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona.

Ministarstvo za Index naglašava da zbrinjavanje azbesta nastalog u Hrvatskoj nije zabranjeno, dok je uvoz takvog otpada iz drugih država radi zbrinjavanja u Hrvatskoj – zakonom zabranjen. Građevinski otpad koji sadrži azbest i dalje nastaje u zemlji jer je taj materijal desetljećima bio široko korišten u industriji i građevinarstvu.

Tema se ponovno otvorila prošlog tjedna nakon što je glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić javno pitao gdje je završilo 78 tona azbesta s Galeba. Njegovo pitanje uslijedilo je usred rasprava o tome gdje se smije skidati azbest s brodova, nakon što je odlučeno da se Moby Drea neće popravljati u splitskom škveru zbog opasnosti koju taj materijal predstavlja.

Azbest je kancerogeni materijal čije se uklanjanje i skladištenje mora provoditi prema strogim pravilima. Iako je Hrvatska uspostavila sustav praćenja i odlaganja domaćeg azbestnog otpada, i dalje nema opremljena postrojenja za sigurno zbrinjavanje azbesta uvezenog iz inozemstva.

Teme
Brodosplit Moby Drea azbest

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
