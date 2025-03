Tko će ostati u Saboru? Gotovo pola zastupnika ide na lokalne izbore

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Od 151. zastupnika u Hrvatskom saboru, četvrtina njih su ujedno čelni ljudi gradova i općina ili njihovi zamjenici. A sada ih na lokalne izbore izlazi još i više.

U svibnju se očekuje pauza u radu Sabora. Logično, jer gotovo pola saborskih zastupnika će na lokalne izbore. Od HDZ-ovih 55 zastupnika, njih 30-ak, piše Danas.hr.

“Naravno da je saborska pozornica dobra priprema za ovu utakmicu, kada god sam u prilici kritiziram aktualnu vlast u metropoli i nudim rješenja”, kaže Mislav Herman iz HDZ-a.

Zastupnici s lokalnim ambicijama

Od 37 saborskih zastupnika SDP-a čak njih 20 ima lokalne ambicije. “Posao saborskog zastupnika je ujedno i kontakt i rad s ljudima”, kaže Mihael Zmajlović iz SDP-a.

U utrku na lokalne svoje zastupnike šalju sve parlamentarne stranke. Od DP, do Mosta, Domina, IDS-a do NZ platforme sjever, fokusa, HSS-a i HSLS-a. No, oni koji ciljaju na pozicije župana – saborskih će se fotelja morati odreći.

“Iskreno naviknuo sam biti operativac pa mi je mjesto župana puno veći izazov jer tamo mogu raditi na projektima”, rekao je SDP-ov Tomislav Golubić.

“Ja se nisam nikada vidio u Zagrebu kako bi se bavio politikom radi politike, mene zanimanju konkretna pitanja, stambeno zbrinjavanje, vrtići za svu djecu”, kaže Mostov Božo Petrov.

Ne odriču se saborskih klupa

Međutim, ne i oni koji će u utrku za gradonačelnike i načelnike.

“Planiram konstruktivnu kampanju, neću se sukobljavati s onima koji to ne budu tražili”, rekla je Sanja Radulović iz SDP-a.

No dvije funkcije istodobno nisu nimalo lagan posao. Neki bi zadržali obje pozicije, a drugi pak u slučaju pobjede odustali od Sabora.

“Prirodno je da se kandidiram za ovu funkciju Pula je moj prioritet i zato ću ako budem izabrana napustiti saborsku funkciju”, jasna je Dušica Radojčić iz Možemo.

