Što je obilježilo pravosudnu 2025.? Bivši ministri na sudu, Žalac u zatvoru, Sanader na slobodi...

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je ponovljeno suđenje bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti za izvlačenje novca iz Hrvatskih autocesta (HAC) i Hrvatskih cesta (HC). Suđenje Kalmeti i suoptuženicima je ponovljeno nakon što je Vrhovni sud u rujnu prošle godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti koji je, među ostalim, bio optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.