predložena 73 svjedoka

Obrana bivših ministara protivi se Uskokovim prijedlozima u aferi "Po babi i po stričevima"

Hina
14. stu. 2025. 14:40
suđenje u aferi po babi i stričevima
Goran Stanzl/PIXSELL

Obrana četvorice bivših ministara usprotivila se u nastavku suđenja u aferi ''Po babi i po stričevima'' dokaznim prijedlozima Uskoka, među kojima su analitičke obavijesti policije o sadržaju mobitela za koje branitelji smatraju da su interpretacija istražitelja o sadržajima pronađenima u mobitelima optuženika.

Bivši optuženici bit će saslušani zadnji, obrana nezadovoljna

Također, obrana se usprotivila izvođenju dokaza koji su pribavljeni u postupku pokrenutom protiv bivše državne tajnice i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Pleslić jer odvjetnici nisu imali uvid u taj spis pa ne mogu osporavati zakonitost tih dokaza.

Odvjetnica Višnja Drenski Lasan, braniteljica bivšeg ministra Darka Horvata, kazala je u petak na Županijskom sudu u Zagrebu da se obrana ne protivi Uskokovom prijedlogu o neposrednom saslušanju svjedoka, već o rasporedu njihovog svjedočenja.

Obrana smatra da bi se bivši optuženici iz ovog postupka koji su priznali krivnju i nagodili se s tužiteljstvom u zamjenu za manje kazne trebali biti saslušani kao prvi svjedoci, a ne posljednji kako predlaže Uskok.

USKOK predložio 73 svjedoka

Protiv četvorice nekadašnjih ministara Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i Borisa Miloševića te gradonačelnika Županje Damira Juzbašića, koji su na prošloj raspravi odbacili krivnju za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem, Uskok je predložio 73 svjedoka, među kojima i bivšu Horvatovu pomoćnicu Anu Mandac koja je ranije priznala korupciju te čelnika srpske manjine Milorada Pupovca.

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata i  Mandac, u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te Boris Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Županjskog gradonačelnika Damira Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage 2022. godine Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica članova vlade.

Teme
USKOK boris milošević po babi i stričevima tomislav tolušić

