ŽUTE TRAKE
Velika promjena čeka vozače na Savskoj cesti: Evo o čemu je riječ
Grad Zagreb uvodi novo prometno rješenje kojim želi dodatno zaštititi žute trake rezervirane za javni prijevoz.
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Na Savskoj cesti bit će postavljeno ukupno pet kilometara gumenih rubnjaka, a projekt će danas na konferenciji za medije predstaviti gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Fizičke prepreke postavljat će se duž jedne od najvažnijih zagrebačkih prometnica, i to od Veslačke ulice na jugu do Dalmatinske ulice u središtu grada. Planirano je po 2,5 kilometara gumenih rubnjaka sa svake strane ceste.
Riječ je o nastavku prakse koju je Grad već testirao na drugim lokacijama. Slična prometna rješenja ranije su uvedena u Bukovačkoj cesti i Ulici Republike Austrije, piše Anton Tipura za Jutarnji list.
Cilj je brži i pouzdaniji tramvajski promet
Savska cesta nije odabrana slučajno. Tom dionicom prometuje čak devet tramvajskih linija, zbog čega svako usporavanje ima velik utjecaj na javni prijevoz u širem dijelu grada.
U Gradu očekuju da će fizičko odvajanje žutih traka smanjiti ulazak automobila u prostor namijenjen tramvajima i autobusima, a time omogućiti brži prolazak tramvaja. Putnicima bi to trebalo skratiti vrijeme vožnje, dok bi ZET mogao dobiti prostor za gušći raspored polazaka s okretišta.
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