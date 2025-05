Tomašević: Nobilo se jučer fino razotkrio

Podijeli :

N1/Borna Šmer

Na tradicionalnu proslavu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada u park Maksimir danas je stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ondje je dao izjavu medijima u kojoj je komentirao aferu Hipodrom.

USKOK je, podsjetimo, pokrenuo istragu protiv ravnatelja zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO), bivšeg direktora zaštitarske tvrtke te voditelja zaštitara u toj tvrtki i za svu trojicu osumnjičenika zatražio određivanje istražnog zatvora.

Tomašević: Nismo korumpirani, ja ne kradem i živim u stanu od 40 kvadrata, nismo svi isti

Tomislav Tomašević je još jednom komentirao aferu Hipodrom: “Upravno vijeće ima svoje ingerencije i ne bavi se odlukama koliko će biti zaštitara na sportskom objektu, njihova uloga je da biraju ravnatelja, a ja postavljam Upravno vijeće. Sve gradske ustanove su obvezane da financijske transakcije objavljuju na web stranicama, uveli smo i platformu zviždač. Financijske transakcije s računa Grada Zagreba može se vidjeti u realnom vremenu od kada sam ja gradonačelnik.”

“Pokazao sam da ne toleriram korupciju”

“Bilo tko da je ukrao gradski novac treba se istražiti do kraja i odgovarati, meni je to u interesu. Pokazao sam da ne toleriram korupciju i to je poruka ravnateljima svih gradskih ustanova. Država nema transparentnost svih transakcija u realnom vremenu, Grad ima”, dodao je.

Ponovio je da je odluka o rasporedu zaštitara na sportskom objektu: “Takve detalje nitko ne može znati ni Upravno vijeće.”

Komentirao je i što će biti s funkcijom ravnatelja Kostanjevića: “O njegovom položaju će odlučiti Upravno vijeće, postoji osoba koja je ovlaštena za potpisivanje, a nije ravnatelj.”

Tomašević se osvrnuo i na Antu Nobila: “Odvjetnik Nobilo se fino razotkrio, fulao je za 10 milijuna eura, rekao sam da je moja procjena da je on izgubio na tom projektu Savski park istok, htio je graditi desetak ili više nebodera uz Savu na Laništu, koje je i sada preizgrađeno i ima neadekvatnu infrastrukturu. Procijenio sam da je izgubio 50 milijuna eura, on je rekao da je izgubio 60, nisam puno fulao. Potvrdio je da je imao osobni interes da me makne s vlasti i motiv da bi realizirao svoje materijalne interese, to je jučer potvrdio. Građani mi kažu izdržite, jasno nam je što se događa dva tjedna pred izbore, neću odustati.”

“Svi su se udružili da nas maknu s vlasti”

Istaknuo je da neće odustati ni od GUP-a.

“Svi su se udružili da nas maknu s vlasti, ucjenjuju, prijete smrću, ali nećemo odustati”, naveo je.

Zagrebački gradonačelnik još jednom se osvrnuo i na fotografiju koju je na društvenim mrežama objavio Einmark Ponjević te zapitao što se s tim događa: “Prijavio sam to kao prijetnju, policija je rekla da provodi izvide, što se s tim događa?”

