Tomašević o obnovi Doma sportova: Izvođač je tri puta mijenjao stručnjaka koji ne zadovoljava kvalifikacije

''Nadam se da ćemo taj elaborat imati na sljedećoj Skupštini u veljači kako bi onda došla Odluka o preoblikovanju kluba i kako bismo mogli pretvoriti dugove u vlasnički udio, koji za Grad ne bi trebao biti toliki da dobijemo upravljačka prava jer mislim da se politika ne bi trebala miješati u upravljanje sportskih klubova'', rekao je Tomašević na aktualnom satu u Gradskoj skupštini.