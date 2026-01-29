OZBILJNA NEPRAVILNOST
Tomašević o obnovi Doma sportova: Izvođač je tri puta mijenjao stručnjaka koji ne zadovoljava kvalifikacije
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević kazao je u četvrtak da bi na dnevni iduće sjednice Gradske skupštine trebao stići elaborat o preoblikovanju Cibone koji je pri kraju, što je korak prema novoj vlasničkoj strukturi košarkaškog kluba.
''Nadam se da ćemo taj elaborat imati na sljedećoj Skupštini u veljači kako bi onda došla Odluka o preoblikovanju kluba i kako bismo mogli pretvoriti dugove u vlasnički udio, koji za Grad ne bi trebao biti toliki da dobijemo upravljačka prava jer mislim da se politika ne bi trebala miješati u upravljanje sportskih klubova'', rekao je Tomašević na aktualnom satu u Gradskoj skupštini.
Time je odgovorio na pitanje SDP-ova zastupnika Srđana Subotića o budućnosti jednog od najpoznatijih zagrebačkih klubova koji zadnjih nekoliko godine bori s financijskim problemima.
''Piše se da je Odluka o preoblikovanju Cibone gotova i da je novi vlasnik uplatio novac za preuzimanje kluba. Hoće li taj gospodin postati novi vlasnik Cibone, na koji način i kako se s tom odlukom štiti naše ulaganje?'', pitao je Subotić.
''Imali smo razne potencijalne investitore do sada. S gospodinom kojeg spominjete sam imao sastanak i mislim da to dosta ozbiljno i zdravo izgleda. Nama je u interesu da Cibona što prije stane na noge. Grad ju financira direktno iz proračuna i indirektno putem Sportskog saveza Grada Zagreba'', odgovorio je gradonačelnik.
Što se tiče drugog važnog sportskog projekta, obnove Doma sportova, Tomašević je kazao da se ne očekuju kašnjenja ni dodatni troškovi zbog raskida ugovora s izvođačem prije nekoliko dana.
''Prva faza je pred završetkom i krov će biti pokriven. Uoči početka druge faze uočeno je da je tvrtka koja je izabrana za izvođača tri puta mijenjala stručnjaka koji ne zadovoljava kvalifikacije na temelju kojih je i dobila javnu nabavu, što je ozbiljna nepravilnost'', odgovorio je Tomašević zastupnici kluba Liberali Ivki Odvorčić na upit tko će snositi odgovornost zbog raskida ugovora.
Zastupnica kluba Nezavisne liste Marija Selak Raspudić, Dragana Turkalj, prozvala je gradonačelnika zbog javne nabave za sistematske preglede za zaposlenike Grada koju je dobila privatna poliklinika.
''Za to vrijeme, Ivana Kekin proziva Vladu za ugovore s Medikolom. Mi se s takvim propitivanjem slažemo, ali i Grad je s istom poliklinikom u zadnje dvije godine imao ugovore vrijedne pola milijuna eura'', naglasila je.
''Država Medikolu u jednoj godini uplati novac za koji možete kupiti deset uređaja koje Hrvatska nema. Zbog toga Medikol daje najpovoljnije ili da kažem 'dumping' ponude na različitim natječajima, a javna nabava funkcionira tako da mora dobiti firma koja je dala najpovoljniju ponudu'', poručio je Tomašević.
Tomašević: Blok Bandel zapeo zbog parcele u središtu bloka, ondje želimo mješovitu namjenu
HDZ-ov zastupnik Marko Periša pitao je gdje je zapeo projekt revitalizacije bloka Badel, na što je gradonačelnik odgovorio da je prihvaćen Urbanistički plan uređenja, no realizaciju je zaustavila sudska presuda kojom je poništena odluka vezana uz jednu parcelu u središtu bloka, a tiče se za povrata imovine.
''Bez toga ne možemo ići dalje. Inače, cilj nam je mješovita namjena, dakle stanovi, poslovni prostori, javni i kulturni sadržaji'', rekao je.
Kada je riječ o polu-podzemnim spremnicima, zamjenica gradonačelnik Danijela Dolenec kazala je da su oni postavljeni na 106 lokacija, a do proljeća ove godine Sesvete će postati prva gradska četvrt koja će biti do kraja pokrivena tim spremnicima.
''Za 60 posto povećano je odvajanje otpada u prvom mandatu, a za 25 posto smo smanjili odlaganje miješanog komunalnog otpada, no važno je i dalje ulagati u infrastrukturu kako bi olakšali građanima'', istaknula je.
Vezano uz obnovu zagrebačke uspinjače, dogradonačelnik Luka Korlaet rekao je da su radovi u završnoj fazi.
''Obnovljeni su vagoni uspinjače, ugrađen novi pogonski i kočioni sustav te sustav učvršćenja tračnica radi smanjenja buke i vibracija, dok su gornja i donja stanica u potpunosti rekonstruirane'', poručio je te dodao da se puštanje uspinjače u promet očekuje 13. ožujka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare