funkcioniranje gradske uprave
Tomašević predstavio ključne projekte digitalizacije Grada Zagreba
Gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je projekt uvođenja Riznice i druge ključne projekte digitalizacije Grada Zagreba koji su, kako je istaknuo u utorak, bitni za učinkovitije i pristupačnije funkcioniranje zagrebačke gradske uprave.
Oglas
„Kada smo preuzeli upravljanje Gradom, oko 40 posto pismena gradske uprave bilo je digitalizirano, dok se 60 posto i dalje obrađivalo fizički. Danas se digitalno obrađuje 75 posto pismena, što znači da smo digitalizirali tri četvrtine svih procesa unutar gradske uprave", istaknuo je Tomašević.
Najavio je da nastavljaju s daljnjim iskoracima, među ostalim kroz projekt e-Pisarnice, koji će dodatno unaprijediti obradu dokumentacije i pojednostavniti postupke za građane i gradsku upravu.
Istaknuo je kako je jedan od ključnih projekata digitalne transformacije uvođenje gradske Riznice, kojom se objedinjuje financijsko poslovanje 335 proračunskih korisnika.
Centralni obračun plaća već je uveden u svih 16 gradskih upravnih tijela te u ustanove kulture, domove za starije osobe i dječje vrtiće.
Grad istodobno razvija niz rješenja koja povećavaju transparentnost rada. Putem portala iTransparentnost javnosti su dostupne sve bankovne transakcije Grada gotovo u stvarnom vremenu, njih preko 125.000 godišnje,
Portal otvorenih podataka omogućuje pristup brojnim skupovima podataka koje koriste građani, poduzetnici, istraživači i razvojni timovi, dok platforma Zviždač zaposlenicima gradskih upravnih tijela i gradskih poduzeća omogućuje anonimno prijavljivanje nepravilnosti.
Prošle godine je objavljen i katalog s više od 8000 gradskih nekretnina.
Prije nekoliko godina uveden je i sustav e-Stipendije. Rečeno je kako se nakon uvođenja bilježi 40 posto više prijava nego u posljednjoj godini kada se proces provodio isključivo papirnato.
Arhivska građa bila je raspoređena na više od 20 lokacija. Zbog toga je uspostavljen novi centralni arhiv s ciljem objedinjavanje manjih arhiva na jednoj lokaciji, čime se stvara preduvjet za sustavnu digitalizaciju građe.
Uz razvoj digitalnih usluga, Grad jača kibernetičku sigurnost, nadograđuje aplikacije i razvija rezervnu lokaciju za pohranu podataka.
Pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju Dražen Lučanin najavio je i dva nova projekta - novu gradsku web stranicu koja će biti organizirana prema načinu na koji građani prirodno traže informacije te centralnu gradsku mobilnu aplikaciju koja će na jednom mjestu objediniti najvažnije gradske usluge, kako građani ne bi morali koristiti više različitih aplikacija.
Putem nje moći će, primjerice, prijaviti komunalni problem, provjeriti raspored odvoza otpada, koristiti uslugu javnih bicikala.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas