Tomašević predstavio ključne projekte digitalizacije Grada Zagreba

Pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju Dražen Lučanin najavio je i dva nova projekta - novu gradsku web stranicu koja će biti organizirana prema načinu na koji građani prirodno traže informacije te centralnu gradsku mobilnu aplikaciju koja će na jednom mjestu objediniti najvažnije gradske usluge, kako građani ne bi morali koristiti više različitih aplikacija.