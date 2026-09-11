Što bi učinilo zagrebačke škole sigurnijima? Evo što je odgovorio Tomašević

"Običaj da se teške stvari potiskuju pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Treba otvoreno razgovarati s djetetom, dopustiti da se sve teške emocije izraze. Mogu se pojaviti i teškoće sa spavanjem. Treba porazgovarati s djetetom prije spavanja ili napraviti neku zajedničku aktivnost kako bi se tijelo smirilo. Mogu se pojaviti i reakcije uznemirenosti te promjene u ponašanju."