NAPAD NOŽEM
Što bi učinilo zagrebačke škole sigurnijima? Evo što je odgovorio Tomašević
Zbog napada u zagrebačkoj školi, na teren su stigli zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenica ravnatelja HZJZ-a i voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti dr. Ivana Pavić Šimetin.
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"Dogodio se tragičan događaj u školi. Započeli smo s kriznom intervencijom koja će se nastaviti i sutra i prekosutra od 9 do 13 sati, kada ćemo razgovarati s učenicima, djelatnicima i roditeljima. Nastavit će se i tijekom cijelog idućeg tjedna", rekla je Šimetin pa dodala:
"Sada je najvažnije da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji, da jedni druge utješe."
Naglasila je i kako je važno otvoreno razgovarati o emocijama te ih ne potiskivati.
"Običaj da se teške stvari potiskuju pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Treba otvoreno razgovarati s djetetom, dopustiti da se sve teške emocije izraze. Mogu se pojaviti i teškoće sa spavanjem. Treba porazgovarati s djetetom prije spavanja ili napraviti neku zajedničku aktivnost kako bi se tijelo smirilo. Mogu se pojaviti i reakcije uznemirenosti te promjene u ponašanju."
Istaknula je i da se na nasilje ne smije odgovarati nasiljem te da sukobe treba rješavati razgovorom, u mirnom i prijateljskom tonu.
"Jedino nenasiljem možemo ići dalje", zaključila je.
Potom se okupljenima obratio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Svi smo potreseni ovim napadom. Sada je najbitniji što brži oporavak ozlijeđenog učenika i djelatnice", rekao je Tomašević te dodao da ne može govoriti o motivima napada jer je istraga u tijeku.
Gradonačelnik je poručio da će se nakon završetka istrage razmotriti što se dodatno može poduzeti kako bi se unaprijedila sigurnost u školama.
"Škole imaju videonadzor, obje škole imaju zaposlenike zadužene za sigurnost i to je sve što u ovom trenutku mogu reći", rekao je Tomašević.
Dodao je da zasad ne vidi propust škole. Naglasio je da će se tek nakon policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja moći utvrditi je li sigurnosni sustav funkcionirao kako treba.
"Nama je poznato više detalja nego što je izneseno u javnost, ali policija nas je upozorila da ih ne možemo komentirati jer je riječ o maloljetnicima", rekao je.
Gradonačelnik je pritom naglasio važnu okolnost napada.
"Nije netko izvana ušao u školu, nego je riječ o dva učenika koja idu u ovu školu’, rekao je, ne želeći iznositi dodatne pojedinosti.
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