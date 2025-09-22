Oglas

USPJEŠNO TESTIRANJE

Riječki učenici i nastavnici prihvatili zdravstveni odgoj u osnovnim školama

author
Borna Šmer
|
22. ruj. 2025. 17:47

Najava uvođenja zdravstvenog odgoja u Zagrebu izazvala je brojne prijepore i žustre rasprave. Dio desnice, uvođenje predmeta u zagrebačke škole, kritizira tvrdeći da djeci nameće štetne ideologije. No u Rijeci je priča očito drukčija. Ondje prijepora oko kurikuluma ovog predmeta nije bilo, a učenici poručuju da im Zdravstveni odgoj donosi korisna znanja i podršku u svakodnevnom životu.

Teme
