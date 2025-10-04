Milanović: Europa 1991. nije znala što joj se događa, to ne zna ni danas

„Mislim da ovdje trebaju dolaziti i djeca, da uče kako je iz Rakitja krenulo sve kada je oružana borba i otpor u pitanju. A mi kao politička nacija, u okviru zdrave pameti, razuma i zajedništva trebamo biti racionalni, ali svjesni da je ovo naša država. Mi smo, prije svega, hrvatska država, a sve ovo drugo, svi ti savezi za koje smo se zalagali, borili, radili godinama, sve je to jedna lijepa glazura i nadgradnja. Fasada će se mijenjati, ali kuća ostaje. Ova hrvatska kuća ostaje i vi ste je sagradili, upisali, utemeljili i podigli joj krov. Hvala i domovini vjerni!“, zaključio je svoje obraćanje predsjednik Milanović.