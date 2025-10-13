POLITIČKI ANALITIČAR
Tonči Tadić: "Pred Gazom su tri scenarija, a pred Netanyahuom dva"
U N1 Studiju uživo gostovao je Tonči Tadić, fizičar i nekadašnji saborski zastupnik, ovoga puta kao vanjskopolitički analitičar, komentirajući političku situaciju nakon puštanja izraelskih talaca na slobodu i uočim mirovnog summita o Gazi u Egiptu.
Tadić je u Studiju uživo analizirao situaciju u Gazi istodobno dok se u izraelskom Knessetu američki predsjednik Donald Trump spremao držati govor nakon euforične dobrodošlice izraelskog državnog vrha koji ga je proglasio "divom svjetske politike".
"Rat u Gazi je gotov u smislu velikih izraelskih operacija i to je dobro. No kako će izgledati stanje na terenu ne zna nitko, ni Trump, a ponajmanje Benjamin Netanyahu. Moramo to pozdraviti jer svima nam je stalo da prestane ubijanje palestinskih civila", kazao je Tadić.
"Kako će biti implementiran mir?"
"Ono što ne znamo jest na koji način će mir biti implementiran. Znat ćemo više nakon sastanka u Egiptu, tko će pružiti snage na terenu, tko će upravljati Gazom i tko će biti oružana snaga na terenu koja će pružiti kakvu-takvu sigurnost Palestincima. To definitivno ne može biti Hamas", dodao je.
Problem je, po Tadiću, što Hamas ne želi položiti oružje, i to barem iz dva razloga.
"Prvi je taj što je to u suprotnosti s njihovim programom kao revolucionarnom palestinskom organizacijom koja se bori protiv države Izraela. A drugo, zato što se hamasovci boje za osobnu sigurnost. Hamas vlada Gazom metodama koje nisu demokratske. I kako tu ekipu sada uvjeriti da se makne i prepusti vlast nekoj međunarodnoj upravi. Mislim da nitko u ovom trenutku ne razumije kako to postići", naglasio je.
Rizik demokratskih izbora u Gazi
Tadić smatra da postoje tri politička scenarija za budućnost Gaze.
"Prvi je trajna izraelska okupacija i aneksija Gaze u politički i društveni prostor Izraela. To se neće dogoditi. To su imali do 1997. i od toga su odustali jer bi to značilo stalnu mobilizaciju ljudi u vojsku, a Gaza je 'mravinjak', područje veličine otoka Brača s dva milijuna stanovnika. Drugi scenarij je međunarodna uprava nad Gazom sponzorirana od velikih arapskih država, u prvom redu Egipta i Katara. Treća varijanta je palestinska samouprava i izbori u Gazi koji bi iznjedrili novu vlast koja bi, ako Bog da, bila bez Hamasa. No to je rizična varijanta jer bi Hamas mogao pobijediti i dobiti demokratski legitimitet. Onaj drugi scenarij zapravo je suština Trumpovog plana. No daleko smo od rješenja koje bi donio stabilnost i mir", rekao je Tadić.
"Kako će Netanyahu izaći iz ove priče"
Izraelskog premijera Netanyahua, kaže Tadić, čeka vrlo zanimljivo razdoblje
"Dva su scenarija kako on može izaći iz ove priče. Prvi, da na ovoj euforiji puštanja talaca odmah raspiše prijevremene izbore, dobije ih i ostane u igri. Druga varijanta je da to ne učini i da se nađe pred istražnim povjerenstvom koje će se raspitivati kako je bilo moguće da nitko nije primijetio da Hamas priprema teroristički napad naIzrael. Ključno pianje je može li on preživjeti na vlasti", istaknuo je.
Tadić je naglasio da kao što nisu svi Palestinci hamasovci, tako ni svi u Izraelu nisu uz Netanyahua i radikalnu desnicu.
"Gaza bi mogla biti idealna bescarinska zona"
"Najčudniji dio priče je što bi Gaza u normalnim okolnostima i uz izdašnu pomoć bogatih arapskih država mogla biti idealna bescarinska zona, sa sređenom infrastrukturom, vlastitim sveučilištem, prostorom za bilo kakvu proizvodnju, ukratko bolji život kakav nisu imali od 1997. i dolaska Hamasa na vlast", ustvrdio je Tadić
Na koncu je rekao da postoji još jedan veliki problem za Izrael.
"Ako bi Arapi jednom pristali biti dio države Izrael, danas bi imali Arapa za predsjednika Izraela. Ako ne danas onda za deset godina, zbog razlike u prirodnom priraštaju Arapa i Židova. Izrael nikakvim doseljavanjem ne može doskočiti tome", dodao je.
