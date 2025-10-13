Tonči Tadić: "Pred Gazom su tri scenarija, a pred Netanyahuom dva"

"Prvi je trajna izraelska okupacija i aneksija Gaze u politički i društveni prostor Izraela. To se neće dogoditi. To su imali do 1997. i od toga su odustali jer bi to značilo stalnu mobilizaciju ljudi u vojsku, a Gaza je 'mravinjak', područje veličine otoka Brača s dva milijuna stanovnika. Drugi scenarij je međunarodna uprava nad Gazom sponzorirana od velikih arapskih država, u prvom redu Egipta i Katara. Treća varijanta je palestinska samouprava i izbori u Gazi koji bi iznjedrili novu vlast koja bi, ako Bog da, bila bez Hamasa. No to je rizična varijanta jer bi Hamas mogao pobijediti i dobiti demokratski legitimitet. Onaj drugi scenarij zapravo je suština Trumpovog plana. No daleko smo od rješenja koje bi donio stabilnost i mir", rekao je Tadić.