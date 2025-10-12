Izvor iz Hamasa: Nakon rata nećemo upravljati Gazom

"Za Hamas je upravljanje Pojasom Gaze riješeno pitanje. Hamas uopće neće sudjelovati u tomu u prijelaznoj fazi, što znači da se odrekao kontrole nad Pojasom Gaze, ali ostaje temeljni element palestinskog društva", rekao je AFP-u izvor blizak pregovaračkom timu Hamasa, želeći ostati anoniman. Dok je vodstvo Hamasa u prošlosti bilo podijeljeno u pogledu ključnih pitanja, osobito u vezi s budućom upravom Gaze, ovaj je put, čini se, postignuta opća suglasnost da se razoružanje odbije.