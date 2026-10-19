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POTICANJE NA MRŽNJU

Pronađena dvojica torcidaša s policijskih fotografija, prijavljen i maloljetnik

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N1 Info
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19. lis. 2026. 14:24
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torcida policija
PU splitsko-dalmatinska

Splitska policija pronašla je dvojicu navijača Torcide čije je fotografije objavila u sklopu potrage zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom navijačkog kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dok se za još sedam muškaraca i dalje traga.

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Splitska policija pronašla je dvojicu od devetorice navijača Torcide čije je fotografije objavila zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dok se za preostalih sedam još traga.

Prema odgovoru Policijske uprave splitsko-dalmatinske na upit Indexa, potraga za ostalim osumnjičenicima i dalje traje.

"Od broja osoba čije fotografije smo jučer objavili, za dvije osobe je potraga realizirana, dok je za ostalih sedam, čije fotografije se nalaze na poveznici, potraga u tijeku", odgovorili su iz policije za Index.

Dosad je policija utvrdila osnovanu sumnju da je ukupno 23 osobe počinilo kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Šest osumnjičenika u istražnom zatvoru

Prema policijskim podacima, šest osumnjičenika nalazi se u istražnom zatvoru, jedna osoba sinoć je predana pritvorskom nadzorniku, a nad još jednom provodi se kriminalističko istraživanje. Ona bi tijekom dana trebala biti privedena pritvorskom nadzorniku.

O dosadašnjem tijeku postupka govorila je i Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

Potvrdila je da je sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor osumnjičenicima obuhvaćenima prvom kaznenom prijavom. Kao razlozi navedeni su opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja kaznenog djela.

"Trenutno u istražnom zatvoru se nalazi 6 osumnjičenika, dok je 8 osumnjičenika dalje u bijegu", rekla je Laura, piše Index.

Nova kaznena prijava protiv osmorice

Laura je potvrdila i da je policija jučer podnijela novu kaznenu prijavu protiv još osam osumnjičenika.

Jedan od njih predan je pritvorskom nadzorniku te je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, dok su ostali i dalje nedostupni policiji.

Tužiteljstvo će i za njih zatražiti određivanje istražnog zatvora. Za one koji su u bijegu predložit će ga zbog opasnosti od bijega, a za privedenog osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Kaznena prijava i protiv maloljetnika

Laura je otkrila da je zbog istog kaznenog djela prijavljen i maloljetnik.

On se nalazi na ispitivanju pred sucem za mladež Općinskog suda u Splitu. Nakon ispitivanja državno odvjetništvo odlučit će hoće li zatražiti da mu se odredi istražni zatvor.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nastavlja izvide i hitne dokazne radnje te u suradnji s policijom radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Policija objavila fotografije devetorice muškaraca

Policija je jučer objavila fotografije devetorice muškaraca za kojima traga zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea održanog 15. listopada u Splitu.

Tijekom povorke čuli su se povici kojima se veličalo Adolfa Hitlera i pozivalo na nasilje nad Židovima. Policija je nakon događaja pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

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Teme
split splitska policija torcida torcidaši širenje mržnje

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