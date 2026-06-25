Traže sastanak u ministarstvu: Prodaja Uljanika ne smije se provoditi iza leđa radnika

"Očito je da se u ovom postupku zauzimaju različite pozicije, no o radnicima i njihovim pravima govori se vrlo malo. Za NSRH je najvažnije da se radnicima ne umanjuju stečena prava te da postupak prodaje ne bude proveden bez jasnih jamstava za njihov položaj. Posebno zabrinjava činjenica da Uprava odbija prijedlog da se sistematizacija radnih mjesta ugradi u Kolektivni ugovor. Time se izbjegava jasno i obvezujuće uređenje položaja radnika u trenutku kada se donose odluke koje mogu dugoročno odrediti budućnost brodogradilišta", poručuju u priopćenju.