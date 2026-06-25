Bauk: Hrvatskom jašu četiri jahača Apokalipse

„Hrvatskom jašu četiri jahača Apokalipse. Prvi je korupcija, drugi je okupacija institucija, treći je fašizacija društva i javnog prostora, a četvrti je inflacija. Zanimljivo da početna slova daju kraticu coffee, na engleskom kava, a premijer voli razgovore uz kavu. Nekad na kavu dođeš i odeš s nje isti kao što si i došao. A nekad dođeš kao čovjek, a odeš kao žeton”, poručio je Bauk. Smatra da je inflacija u Hrvatskoj skuplja nego što mora biti, jer je dočekuje država koja su prva tri jahača već davno iscrpila.