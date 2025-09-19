Oglas

zagrebački kvart u strahu

Milina o nasilnim maloljetnicima iz Retkovca: "Pojačat ćemo preventivne aktivnosti"

Hina
19. ruj. 2025. 16:31
Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Ravnatelj policije Nikola Milina komentirao je slučaj maloljetnih delikvenata koji napadaju drugu djecu i građane u zagrebačkom naselju Retkovec poručivši da je provedeno kriminalističko istraživanje i da se slučaj rješava kao i svi slični dosadašnji slučajevi.

"Sve što je nadležnosti policije - poduzimamo"

Milina je istaknuo da policija poduzima sve što je u njezinoj nadležnosti dodajući da je riječ počiniteljima maloljetnicima i ispod 14 godina.

"To što je riječ o djeci nikako nije dobro. Mi ćemo svakako tamo pojačati preventivne aktivnosti s razine policijske uprave i ravnateljstva ne samo u smislu vidljivosti poslije na cesti nego i u školama gdje ćemo raditi kako bi senzibilizirali javnost i roditelje i kako bi pomogli da se tamo situacija ne ponavlja", naglasio je Nikola Milina.

Na pitanje kako komentira najavu građanskog prosvjeda 28. rujna zbog napada na djecu u Retkovcu, Milina kaže da građani uvijek imaju pravo prosvjedovati, ali da je policija vrlo brzo provela kriminalističko istraživanje i obavijestila sve koje treba obavijestiti.


Božinović: Sigurnost je najveći kapital

Milina je to rekao nakon svečane prisege 483 policajaca i policajki na policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik". Riječ je o 20-om naraštaju u kojem je i najveći broj žena dosad, njih 119.

Na svečanoj prisezi bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je uz čestitke, novom naraštaju poručio da od njih očekuje ljudskost, empatiju i odgovornost. Sigurnost je, rekao je, najveći kapital, a novi naraštaji njegovi čuvari.

Teme
dubrava nasilje nasilnici nikola milina policija retkovec

