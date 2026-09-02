OPASNI OTPAD
Grmoja: Neće proći Plenkovićev pokušaj smirivanja ljudi i miniranja prosvjeda
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u srijedu je pozvao građane na prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, najavljen za subotu 5. rujna u Zagrebu, rekavši da je dolazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić samo pokušaj smirivanja ljudi i miniranja prosvjeda, što mu neće proći.
"To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju i kažnjavanje odgovornih. Među onima koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni upravo su vladajući na čelu s Andrejem Plenkovićem, rekao je Grmoja na konferenciji za novinare.
Tek se treba utvrditi postoji li i kaznena odgovornost premijera Plenkovića, rekao je, ocijenivši da se radi o premijerovoj političkoj i moralnoj odgovornosti.
Upozorio je da vladajući nastoje minirati prosvjed pričom da se radi o lijevom prosvjedu, iako je, ističe, jasno da ga je organizirala Građanska inicijativa iz Gospića, ljudi koji su izravno pogođeni tom ekološkom katastrofom.
Negirao je, kako je rekao, navode iz HDZ-a i od njihovih agenata s desnice, da će se u subotu raditi o jugonostalgičarskom skupu, podsjetivši da je prije 'lijevih' glumaca, pjevača ili udruga, koji su samo podržali taj prosvjed, Most stao iza njega.
'Zatvarali su oči na dovoženje opasnog otpada u Liku'
Pozvao je sve hrvatske patriote i domoljube da u subotu dođu na prosvjed sa hrvatskim zastavama i zastavama hrvatskih ratnih postrojbi.
Grmoja je kazao da Plenkoviću neće dopustiti da minira taj prosvjed, niti ljevici prepustiti borbu za hrvatski okoliš i zdravlje ljudi.
Istaknuo je da je Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji je godinu i pol dana obilazio Liku i bio na terenu, tu temu stavio na nacionalnu razinu.
Ustvrdio je i da su svi koji su trebali nadzirati opasan otpad i njegovo dovoženje u Liku "zatvarali oči", navevši da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je na tu funkciju postavio premijer Andrej Plenković, primio mito kako bi "zatvarao oči" na taj zločin i veleizdaju.
Kazao je i da je Plenković postavio Mikulića na tu funkciju kako bi "dobio" zagrebački HDZ, čiji je Mikulić bio predsjednik.
Miletić: Odlaganje otpada pitanje je nacionalne sigurnosti i suverenizma
Mostov saborski zastupnik Marin Miletić rekao je da odlaganja opasnog otpada u Lici nije samo izrazito važno ekološko pitanje, nego je ono pitanje nacionalne sigurnosti i suverenizma. Također, smatra i da - ako netko tko je predsjednik Vlade dopusti da netko truje vodu, zrak i ljude, to je pitanje i nacionalne izdaje.
"Plenković je veleizdajnik, izdao je svoj narod. Niti jedan sapun na svijetu neće mu pomoći da se opere od izdaje svog naroda", poručio je i dodao da će na prosvjedu u subotu na Trgu bana Josipa Jelačića narod reći što misli o Plenkoviću.
Subota će pokazati da je Plenkovićeva svića došla svome kraju, ustvrdio je. Na upit o upozorenju zagrebačkog HDZ-a da u tri jezera na Savici koja se nalaze uz vodocrpilište Petruševec s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, leži 33.000 tona opasnog industrijskog otpada, Grmoja je rekao da će se Mostova zagrebačka organizacija time pozabaviti nakon prosvjeda i rješavanja problema Like.
Smatra da je o tome predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević mogao govoriti i ranije, ali nije napravio ništa.
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