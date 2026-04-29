Trump: Blokada je učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao punjena svinja

Predsjednik Trump rekao je za Axios da će držati Iran pod pomorskom blokadom dok režim ne pristane na sporazum koji rješava američke zabrinutosti oko njegova nuklearnog programa.
Oglas
Trump odbacuje iranski prijedlog da se najprije otvori Hormuški tjesnac i ukine blokada, a da se nuklearni pregovori odgode za kasniju fazu, piše Axios.
U pozadini ovoga stoji i vijest da je američko Zapovjedništvo za središnje područje (CENTCOM) pripremilo plan za „kratki i snažni” val napada na Iran, u nadi da će se probiti pregovarački zastoj, rekle su tri osobe upoznate s tim planom. Nakon napada, koji bi vjerojatno uključivali ciljeve infrastrukture, SAD bi pokušao prisiliti režim da se vrati za pregovarački stol i pokaže veću fleksibilnost.
Trump je rekao Axiosu da blokadu smatra „donekle učinkovitijom od bombardiranja”, a izvori navode da do utorka navečer još nije naredio nikakvu vojnu akciju. Objavio je i AI-generirani meme na kojem drži pištolj uz upozorenje Iranu i poruku: „NEMA VIŠE GOSPODINA DOBRICE.”
Za sada Trump vidi nastavak blokade kao svoj glavni izvor pritiska, ali bi razmotrio vojnu akciju ako Iran i dalje ne popusti, prema izvorima. Odbio je raspravljati o vojnim planovima u telefonskom intervjuu u srijedu, koji je trajao oko 15 minuta.
„Blokada je donekle učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao punjena svinja. I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje,” rekao je Trump za Axios.
Tvrdi da Iran želi postići sporazum kako bi se blokada ukinula. „Žele se dogovoriti. Ne žele da nastavim blokadu. Ja to ne želim [ukinuti], jer ne želim da imaju nuklearno oružje,” dodao je Trump.
Predsjednik je također rekao da su iranska skladišta nafte i cjevovodi „blizu eksplozije” jer Iran ne može izvoziti naftu zbog blokade. Neki analitičari sumnjaju da je Iran u neposrednoj opasnosti po tom pitanju.
Visoki iranski sigurnosni izvor, kojeg citira državna televizija na engleskom jeziku Press TV, rekao je u srijedu da će američka pomorska blokada „uskoro biti suočena s praktičnim i neviđenim odgovorom.”
Izvor je dodao da su iranske oružane snage pokazale suzdržanost kako bi dale priliku diplomaciji i omogućile Trumpu da okonča rat, ali je naglasio da „strpljenje ima granice” te da je „nužan kažnjavajući odgovor” ako se blokada nastavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas