Trump: Blokada je učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao punjena svinja

U pozadini ovoga stoji i vijest da je američko Zapovjedništvo za središnje područje (CENTCOM) pripremilo plan za „kratki i snažni” val napada na Iran, u nadi da će se probiti pregovarački zastoj, rekle su tri osobe upoznate s tim planom. Nakon napada, koji bi vjerojatno uključivali ciljeve infrastrukture, SAD bi pokušao prisiliti režim da se vrati za pregovarački stol i pokaže veću fleksibilnost.