Američki ministar u Dubrovniku pohvalio Hrvatsku: Ovdje je budućnost

Američki ministar energetike Chris Wright je u Dubrovniku poručio da će područje članica Inicijative triju mora (3SI) u budućnosti biti "gospodarski" najsnažniji dio Europe.
Wright, ministar u vladi američkog predsjednika Donalda Trumpa i samoprozvani "energetski štreber", na konferenciji za medije rekao je da mu je ovo treći posjet nekoj od država članica Triju mora otkako je stupio na dužnost u veljači prošle godine.
Rekao je da ga "mnogi pitaju" zašto ne posjećuje prijestolnice poput Londona, Pariza i Rima. To su "odlične zemlje, ali energetska dinamika" je na području Tri mora, naglasio je Wright.
"Zato sam ja ovdje", rekao je i predvidio da će na području između Baltika, Jadrana i Crnog mora u budućnosti će biti "najveća" i najbrže rastuća gospodarstva u Europi.
"Vrlo sam optimističan u ekonomsku budućnost tih zemalja", kazao je i dodao da je riječ o trinaest država "otvorenih" prema energiji i izmjeni regulativa radi privlačenja investicija.
"Nadamo se da će one odrediti ton i promijeniti smjer kojim se kreće cjelokupna Europa", kazao je Wright, čest kritičar 'stare Europe' za koju smatra da je sama sebi sabotirala gospodarstvo "klimatskim alarmizmom" i energetskim regulacijama.
Takvim politikama europske ključne industrije samo su se preselile u države u razvoju koje su „po svom statusu puno manje zabrinute za okoliš” od razvijenih država.
Proenergetska Hrvatska
S druge strane, Wright je hvalio Hrvatsku kao zemlju čije je "društvo u pokretu", koja je "proenergetska", uvozi 70 posto američkog LNG-a te je općenito snažan partner SAD-a.
Hrvatska je i energetsko čvorište koje pripomaže široj regiji u osiguranju izvora energije, nastavio je Wright, naglašavajući da je Americi u interesu imati snažne saveznike koji nisu ovisni o "energetskim ucjenama".
"Americi najbolje odgovaraju jaki saveznici koji vole slobodu. To je 'win-win' situacija", zaključio je.
Govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije koji će BiH priključiti na LNG terminal na Krku, Wright je rekao da je ponosan na odluke vlada BiH i Hrvatske da se odluče na taj projekt i nada se da će on što prije biti realiziran.
Nije htio komentirati američku privatnu tvrtku AAFS koja će graditi taj plinovod na bosanskohercegovačkom teritoriju, a povezana je s Trumpovim suradnicima.
Dodao je da bi "bio šokiran" da Europska unija, koja je ranije imala rezerve prema načinu provedbe projekta Južna interkonekcija, u konačnici "ne podrži" taj plinovod.
