Šef HTZ-a: Upozoravali smo na cijene. Treba vidjeti je li Hrvatska preskupa i u čemu

"Puno smo pričali i upozoravali na cijene, a jesmo li preskupi ili ne - treba vidjeti u čemu, jer imamo različitih ponuda. U nečemu smo povoljniji, u nečemu skuplji od drugih. Sada nam je u fokusu da budemo što bolji domaćini i odradimo ljetnu sezonu i posezonu što bolje, a cijene uvijek regulira tržište i tako će biti i ove godine", rekao je Staničić.