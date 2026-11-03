Tvornica za preradu litija u Gospiću izgrađena je, ali još ne radi, a oko njezine građevinske dozvole i dalje se vodi spor između Ministarstva i Grada. Dok se utvrđuje tko je odgovoran za to što je dozvola izdana bez prethodne izrade studije utjecaja na okoliš, investitor Aleksandar Devčić poručuje da je postupao u skladu sa zakonom i da ne prihvaća odgovornost za moguće propuste nadležnih institucija. O cijelom slučaju, planovima za pokretanje proizvodnje i mogućem utjecaju tvornice na okoliš Devčić i zamjenik direktora Danijel Bobanović govorili su s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo.

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"Vidite i sami što se događa. Krenuli smo u projekt 2023. Nismo si sami izdali dozvoli. Sve što je bilo potrebno napraviti zakonskim putem, tako smo radili. Dozvolu smo dobili krajem 2024. Kad je tvornica 2025. izgrađena, počelo se propitivati kako je to izgrađeno. Imamo 20-ak zaposlenih, 17 iz Gospića, to su mladi inženjeri", navodi Devčić.

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Kad je u srpnju Ministarstvo zatražilo studiju utjecaja na okoliš, krenulo se u izradu. "Ako još nešto trebamo, mi smo spremni. Tvornicu ćemo pustiti u pogon kad bude sve gotovo, nećemo raditi prekršaje", kaže Devčić naglašavajući da ne stvara nikome nikakav pritisak. "Postoji zakon koji poštivamo i tako ćemo do kraja. Ne vidim razlog zbog kojeg bih tužio grad ili državu. Ne vidim u tome smisla", kaže.

Ako se dozvola poništi, treba idjeti što će se događati, govori Devčić i dodaje kako se treba naći rješenje za nastalu situaciju.

Devčić kaže da on kao investitor ne može raditi kvalifikaciju zahtjeva, to je radio onaj tko mu je izdao dozvolu. Naglašava da je za ovaj projekt predan samo jedan zahtjev. Postoje i drugi projekti koje planira, ali nikako ne prihvaća da je njegova odgovornost to što je Ministarstvo krivo kvalificiralo zahtjev.

"Po meni je to neki politički proces, ne vidim drugog razloga", kaže uz smijeh.

Bobanović također kaže da nisu sami sebi izdali dozvolu nego je Ministarstvo dalo mišljenje da studija nije potrebna. "Da su rekli da treba, do danas bi ta studija bila odavno gotova", kaže.

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I on kaže da je proizvodni pogon napravljen kako je to planirano otpočetka.

Proizvodni proces

Bobanović je objasnio i kako se dobija litijev hidroksid. Jedini otpad je, kaže, kreda, koja se onda predaje tvornici vapna. "Mi smo jedna karika u lancu od sirovine do baterije za automobile, npr.", kaže.

Govoreći o proizvodnom procesu, Bobanović kaže da se i voda koju koriste kondenzira i vraća u proces. "Spominjali su milijarde kubika razni znalci, a nisu provjerili. Naša cijev za dovod vode je fi 50. Gubimo oko 4 posto čiste vode, naša potrošnja vode između 1 i 1,5 kubika po satu. Nema nikakvih otpadnih plinova ni ničega", uvjerava.