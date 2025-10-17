Oglas

KB Sveti Duh

U Hrvatskoj prvi put izveden ovaj zahvat

Hina
17. lis. 2025. 12:56
kbc sveti duh, operacija
Klinička bolnica “Sveti Duh”

Tim gastroenterologa Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh u četvrtak je uspješno izveo prvi endoskopski zahvat liječenja GERB-a u Hrvatskoj koristeći inovativni minimalno invazivni postupak - TIF metodu.

Time je KB Sveti Duh postala prva ustanova u Hrvatskoj i regiji, a Hrvatska šesta država u Europskoj uniji koja nudi ovu suvremenu i naprednu mogućnost liječenja, priopćili su iz te bolnice u petak.

"Uvođenjem TIF metode (transoralna, bezincizijska fundoplikacija) u našu kliničku praksu postigli smo značajan iskorak u liječenju pacijenata s GERB-om. Postupak omogućuje minimalno invazivno liječenje, brži oporavak i značajno poboljšanje kvalitete života naših pacijenata", rekao je pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh Krešimir Luetić.

Zahvat je izveo specijalist gastroenterolog Filip Ernoić koji je istaknuo da se radi o metodi visoke sigurnosti i učinkovitosti jer se provodi bez kirurških rezova, što značajno smanjuje rizik komplikacija i omogućuje brži oporavak.

"Dosadašnje studije, u kojima je izvedeno više od 20.000 postupaka, pokazale su odlične rezultate - više od 80 posto pacijenata više ne mora uzimati inhibitore protonske pumpe, a kod većine je došlo do potpunog ili djelomičnog zacjeljivanja oštećenja sluznice jednjaka", izjavio je Ernoić.

Zahvat je proveden nad tri pacijenta srednje životne dobi, transoralnim putem u endoskopskoj sali pod anestezijom, pomoću uređaja ESOPHYX Z+ DEVICE i gastroskopa.

Tijekom zahvata formira se arteficijalna gastroezofagealna valvula u opsegu od 270 stupnjeva. Takva valvula sprječava povrat želučanog sadržaja u jednjak, što je osnovni uzrok simptoma GERB-a poput žgaravice i regurgitacija.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) jedan je od najčešćih zdravstvenih problema suvremenog čovjeka, s prevalencijom od 15 do 30 posto populacije. Osim što značajno narušava kvalitetu života, GERB može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput erozivnog ezofagitisa, striktura jednjaka, Barrettovog jednjaka i karcinoma jednjaka.

U SAD-u se godišnje zbog GERB-a pregleda više od osam milijuna pacijenata, a troškovi dijagnostike i liječenja prelaze 10 milijardi dolara godišnje.

Kako stoji u priopćenju, uvođenjem TIF metode, dodatno se potvrđuje i jača status Referentnog centra za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava Ministarstva zdravstva, koji djeluje u sklopu KB-a Sveti Duh.

GERB KB Sveti Duh Minimalno invazivno liječenje TIF metoda

