U Kaštelima najavili dan žalosti zbog pogibije sumještana u Julijskim Alpama

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tomu bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela, rekli su u kaštelanskoj Gradskoj upravi.