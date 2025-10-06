U Kaštelima najavili dan žalosti zbog pogibije sumještana u Julijskim Alpama

Zbog pogibije dvojice sumještana u Julijskim Alpama u Sloveniji, braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva, iz Gradske uprave najavili su da će u Kaštelima biti proglašen dan žalosti.
"Ta tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu", rekao je Hini glasnogovornik Grada Kaštela Frane Smoljo.
U ime Grada Kaštela izrazio je duboku sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama.
Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tomu bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela, rekli su u kaštelanskoj Gradskoj upravi.
Mještani Kaštelana za stradalu braću Kovačev tvrde da su bili uzoriti mladići, a stariji Roko nedavno se oženio.
U Julijskim Alpama u Sloveniji poginuo je još jedan državljanin Hrvatske - s područja Solina, iz mjesta Sveti Kajo.
Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama.
