Više planinarskih skupina zapelo u Alpama: "Pola metra snijega ne zvuči puno, ali već je opasno za lavinu"

Rizičnu akciju spašavanja hrvatskih planinara nestalih ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama opisao je u nedjelju potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije Klemen Belhar.
Tijek akcije spašavanja hrvatskih planinara zatrpanih u lavini ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama
Pola metra snijega
"Za danas se akcija prekida i nastavlja rano ujutro. Takvi su uvjeti, velika je opasnost od lavine, noć i bilo bi preopasno sada spašavati dalje", rekao je Belhar u nedjelju predvečer.
Kazao je koliko je snijega bila potrebno da se uspjela pokrenuti lavina.
"Oko pola metra, što ne zvuči puno, ali već je opasno za lavinu i nažalost se dogodilo to što se dogodilo", naveo je Belhar, a prenosi HRT.
Pronađeno četvero Hrvata zapelih u planinarskom domu
Rekao je da su pronašli četiri osobe koje su ostali u domu, kad je riječ o državljanima Hrvatske. Tamo su bila još i dva Mađara.
Na pitanje ima li naznaka da je još planinarskih skupina negdje gore u Alpama Belhar je rekao da ih ima dosta.
"Njih će se spašavati i sutra, a spašavalo se i danas. Neki će sutra ili prekosutra sami doći u dolinu. Tako da je ova situacija dosta složena i dosta opasna", ispričao je Belhar.
Spasioci sve riješavali pješke
Helikopter gotovo cijeli dan nije mogao poletjeti, spasioci su sve rješavali pješke bez vozila.
"Na kraju je pomogao i helikopter. Nadam se da će sutra biti te mogućnosti, ali oni su naviknuti, rade dosta profesionalno i mislim da će se dobro snaći s time", istaknuo je Belhar.
Na kraju je odgovorio na pitanje možemo li se nadati da su preostala dvojica hrvatskih planinara još negdje živi.
"To je najteže pitanje. Mi ćemo svakako raditi kao da su živi, ali koliko ima nade, to nitko ne zna", rekao je Belhar.
Više od 70 spasilaca
Bila je ovo velika akcija u kojoj je bilo uključeno više od 70 slovenskih spasilaca i jedna spasiteljica iz Rijeke koja se sasvim slučajno pronašla na ovom mjestu i uključila odmah u potragu.
