Lavina odnijela tri mlada života: "Jedna od najgorih nesreća u Julijskim Alpama"
Gotova je akcija spašavanja ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Završila je tragičnim ishodom. Jednog su u nedjelju poslijepodne pronašli mrtvog, dok su tijela preostale dvojice pronađena u ponedjeljak
Lavina na 1800 metara
Trojica mladih planinara iz okolice Splita izgubila su život u lavini na području Triglava u Sloveniji. Točnije, na planini Tosc u Julijskim Alpama.
Nesreća se dogodila na visini od 1800 metara, a lavina se spontano pokrenula u nedjelju poslijepodne. U to vrijeme na terenu je bilo 60 centimetara snijega, jak vjetar i magla, a padaline su stale oko 14 sati.
Tijelo prvog planinara pronađeno je u nedjelju, a preostala dvojica u ponedjeljak.
Skupina od sedam planinara
Prije same nesreće sedam hrvatskih planinara su se nakon uspona na Triglav smjestili u Vodnikov dom.
Četvero ih je ostalo u domu i u nedjelju su bili ključni za brzo djelovanje slovenskih službi jer su usmjerili potragu na točnu lavinu, što je slovenskim službama olakšalo potragu.
Voditelj akcije spašavanja Miha Arh pojasnio je da je tragediji pogodovalo toplo tlo na kojem se snijeg nije stabilno prihvatio, dok je vjetar stvorio opasne zapuhe. „Lavina ih je odnijela 150 do 200 metara u usku snježnu provaliju, gdje se zaustavila nakon otprilike 350 metara“, rekao je Arh.
Tijek spašavanja
Više od 70 gorskih spašavatelja sudjelovalo je u akciji u nedjelju, a jednako toliko i u ponedjeljak kada se pridružio helikopter slovenske vojske. „Spašavatelji su se spustili užetom u provaliju i pronašli prvog planinara 1,5 metara ispod snijega, ali mu nije bilo pomoći“, opisao je Arh.
Zbog prijetnje novih lavina potraga je morala biti privremeno prekinuta, a u ponedjeljak ujutro nastavljena je iz zraka.
"Sinoć smo od kolega iz Hrvatske", govori Arh "dobili podatke i locirali unesrećenog. Vidjeli smo da je to negdje u tom klancu, u toj rupi i tražili smo po tom terenu usredotočivši se na tu točku", rekao je potvrđujući ranije informacije da su unesrećeni planinari pronađeni uz pomoć telefonskog signala.
Dodaje da su četvorica preostalih planinara iz skupine pričekala na mjestu kretanja lavine i točno pokazali službi lokaciju stradalih planinara.
"Bilo je više lavina na tom području, a oni su nam pomogli tražiti u pravoj lavini", rekao je.
U nastavku potrage pomogle su informacije s telefona jednog od planinara koje su spasiocima precizno odredile lokaciju. Prvi je pronađen metar duboko, a drugi više od 1,5 metara ispod snijega.
Izjave i reakcije
„Sam teren je vrlo izazovan – jaruga je strma, puna kamenih skokova, a uvjeti su bili opasni i za spašavatelje. Nažalost, sve tri osobe pronađene u lavini su preminule. Izražavam sućut njihovim obiteljima“, rekao je Arh.
Ministar unutarnjih poslova Slovenije Boštjan Poklukar također je izrazio sućut stradalima: „Ovo je jedna od najgorih nesreća u posljednje vrijeme u Julijskim Alpama.“ Zahvalio je spašavateljima, policiji i vojsci, koji su uz teške uvjete izveli složenu akciju, te istaknuo da su uz to pomogli i dvojici mađarskih planinara na koje su naišli putem.
Dodao je da je bio u stalnom kontaktu s hrvatskim kolegom Davorom Božinovićem, koji je došao na mjesto nesreće i pratio spašavanje. Poklukar je ponovno upozorio građane da u trenutnim uvjetima ne idu u planine jer je izuzetno opasno.
Lavinske prognoze i oprema za spašavanje
Iskusni planinar Šeparović podsjetio je na važnost praćenja lavinskih prognoza: „Iako ih za prvi snijeg možda nema, uvijek se mora poslušati najava opasnog vremena i procijeniti vrijedi li riskirati život ili se vratiti.“
Govoreći o opremi, istaknuo je dvije vrste: „Sonde i lavinski primopredajnici služe za spašavanje unesrećenih, a airbag ruksaci mogu planinaru pomoći da ostane na površini snijega.“
Jesu li planinari bili spremni?
Šeparović je upozorio i na razliku u terenima: „U Hrvatskoj je malo područja podložnih lavinama na Velebitu, Risnjaku, dok ih je u Sloveniji puno više. Ako snijega ima više od 15–20 centimetara, treba posebno oprezno birati put. Na pravom putu lavina vas neće zahvatiti, ali na krivom hoće.“
"Razlog je obično ljudski faktor u kombinaciji s elementima prirode. U ljudskoj je prirodi da se on u neku ruku i okuša, natječe, ali uvijek treba paziti na to kako smo slabi i krhki i kako je priroda mnogo jača od nas", rekao je Stipe Božić.
"Alpe odnose mnoge živote, ali mi se na to nikako ne možemo naviknuti", zaključio je proslavljeni alpinist komenirajući tragediju na Julijskim Alpama.
