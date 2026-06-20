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SRPSKO NARODNO VIJEĆE

U Ogulinu otvoren Srpski kulturni centar: "Ovaj grad oduvijek su pisale dvije ruke"

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Hina
|
20. lip. 2026. 21:33
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PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustrativna fotografija, Ogulin

Srpsko narodno vijeće (SNV) i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina u subotu su svečano otvorili Srpski kulturni centar Ogulin, smješten u središtu grada.

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Predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Ogulina Nataša Zatezalo kazala je na svečanom otvaranju da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine. 

"Prostor je otvoren svim ljudima dobre volje, bez obzira na rastu, boju kože ili etničku pripadnost”, istaknula je.

Milošević: Ogulin je naša zajednička kolijevka

Predsjednik SNV-a Boris Milošević podsjetio je na višestoljetnu multikulturalnu tradiciju grada. "Ovaj grad oduvijek su pisale dvije ruke, i obje su ga voljele. Ogulin je naša zajednička kolijevka, i nikomu od nas ne pripada manje nego drugome”, rekao je u pozdravnom govoru.

Napomenuo je i kako se Centar nalazi u neposrednom susjedstvu katoličke crkve svetoga Križa, "kao dobri susjedi koji se preko ograde pozdravljaju svako jutro".

Programu su uz predstavnike lokalnih vlasti, sudjelovali i saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga, predstavnici Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj te Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske, priopćeno  je iz Srpskog narodnog vijeća.

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