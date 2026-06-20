SRPSKO NARODNO VIJEĆE
U Ogulinu otvoren Srpski kulturni centar: "Ovaj grad oduvijek su pisale dvije ruke"
Srpsko narodno vijeće (SNV) i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina u subotu su svečano otvorili Srpski kulturni centar Ogulin, smješten u središtu grada.
Oglas
Predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Ogulina Nataša Zatezalo kazala je na svečanom otvaranju da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
"Prostor je otvoren svim ljudima dobre volje, bez obzira na rastu, boju kože ili etničku pripadnost”, istaknula je.
Milošević: Ogulin je naša zajednička kolijevka
Predsjednik SNV-a Boris Milošević podsjetio je na višestoljetnu multikulturalnu tradiciju grada. "Ovaj grad oduvijek su pisale dvije ruke, i obje su ga voljele. Ogulin je naša zajednička kolijevka, i nikomu od nas ne pripada manje nego drugome”, rekao je u pozdravnom govoru.
Napomenuo je i kako se Centar nalazi u neposrednom susjedstvu katoličke crkve svetoga Križa, "kao dobri susjedi koji se preko ograde pozdravljaju svako jutro".
Programu su uz predstavnike lokalnih vlasti, sudjelovali i saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga, predstavnici Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj te Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske, priopćeno je iz Srpskog narodnog vijeća.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas