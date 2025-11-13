Ostaci kanadera (protupožarnog zrakoplova) Uprave za šumarstvo Republike Turske, koji je nestao u Hrvatskoj, pronađeni su, a pilot je poginuo, potvrdio je i turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli.
"Ostaci našeg protupožarnog zrakoplova Uprave za šumarstvo, koji je izgubio radijsku vezu u Hrvatskoj, pronađeni su u blizini grada Senja. Molim Alaha da se smiluje našem pilotu, koji je postao šehid u ovoj tragičnoj nesreći, te izražavam saučešće i strpljenje njegovoj obitelji i voljenima", rekao je Yumakli na turskoj društvenoj platformi NSosyal, prenosi Anadolu Ajansı.
Ranije je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva priopćilo da je izgubljen kontakt s protupožarnim zrakoplovom Uprave za šumarstvo Republike Turske u Hrvatskoj.
„Dva protupožarna zrakoplova AT802, koja pripadaju Upravi za šumarstvo, poletjela su iz Canakkalea u srijedu, 12. studenoga, u 10:24 po lokalnom vremenu, na planirano održavanje u Zagreb. Zbog vremenskih uvjeta, oba zrakoplova su prenoćila u zračnoj luci Rijeka.
U četvrtak, 13. studenoga 2025., u 17:38 po turskom vremenu, zrakoplovi su poletjeli prema Zračnoj luci Zagreb, ali su se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta počeli vraćati prema Zračnoj luci Rijeka. Tijekom povratka, jedan zrakoplov je sigurno sletio u Rijeku, ali je u 18:25 izgubljena radijska veza s drugim“, navelo je ministarstvo na platformi X.
