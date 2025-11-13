"Ostaci našeg protupožarnog zrakoplova Uprave za šumarstvo, koji je izgubio radijsku vezu u Hrvatskoj, pronađeni su u blizini grada Senja. Molim Alaha da se smiluje našem pilotu, koji je postao šehid u ovoj tragičnoj nesreći, te izražavam saučešće i strpljenje njegovoj obitelji i voljenima", rekao je Yumakli na turskoj društvenoj platformi NSosyal, prenosi Anadolu Ajansı.