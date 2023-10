“U različitim trgovinama u Hrvatskoj imate različito dvojno iskazivanje cijena. To su malverzacije”

Podijeli :

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić, gostovala je u N1 studiju gdje je komentirala dvojne cijene u trgovinama koje će nestati početkom 2024..

Podsjetimo, Most se zalaže da dvojne cijene ostanu i nakon 1. siječnja 2024., ali vladajući su isto odbili.

“Mi smo jučer uputili izmjene zakona da se dvojne cijene produže za cijelu iduću godinu. Po razini potrošačkih prava je Hrvatska na samom dnu Europe. U različitim trgovinama u Hrvatskoj imate različito dvojno iskazivanje cijena putem raznim malverzacijama. Negdje je cijena u eurima i kunama prikazana praktički istim fontom, a drugdje imate cijenu u kunama koja je praktički nevidljiva. Jer kada nešto poskupi za 20 centi, na euru to ne možete pratiti kao u kunama gdje je to kuna do dvije. To su malverzacije”, rekla je.

“Četvrtina građana živi u riziku od siromaštva i opravdana je potreba da se taj rok produži i da se zaustavi potencijalno povećanje cijena. Niti jedna zemlja nije nikada uvodila euro u trenutku inflacije, a ona je najnepodobnija za uvođenje eura. Mi smo tu išli grlom kroz jagode da bismo ostvarili Plenkovićevu političku ambiciju”, dodala je.

“Ovo je jednostavni mehanizam koji Vlada ne želi produžiti. I onda kažu da će učiniti sve da spriječi nekontrolirano dizanje cijena”, navela je Selak Raspudić.

Oporba traži da ekocid uđe u kazneni zakon. “Za takvo djelo bi bila predviđena kazna od pet godina naviše. Znanstvena zajednica je oduševljena i ovaj prijedlog diktira europske zakonske prakse. No vladajući su odlučili čekati da vide što će učiniti EU, bez obzira na stručnjake koji su radili na tome. Sada je ova situacija u Osijeku pokazala koliko je taj zakon potreban”, rekla je.

