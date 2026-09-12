odgovor na Hod za život
U Rijeci održan Hod za slobodu pod sloganom "Naš izbor, naš Zakon!"
Ovogodišnji Hod za slobodu održan je u subotu u središtu Rijeke pod sloganom "Naš izbor, naš Zakon!", a sudionici su još jednom zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj za sve koje ga žele te dostupno i kvalitetno javno zdravstvo, socijalnu i ekonomsku sigurnost roditelja te čisti okoliš.
Lorena Zec iz Inicijative Građanke i građani Rijeke rekla je da je ovogodišnji Hod za slobodu izravan odgovor na Hod za život, kojim se želi umanjiti ženske slobode i pravo na izbor.
Rekla je da nisu tu samo kako bi govorili o sigurnom i dostupnom pobačaju nego da svima skrenu pozornost da žene i svi građani Hrvatske imaju pravo na siguran i dostupan zdravstveni sustav, na već stečena prava, kao i na plaće koje zadovoljavaju potrebe, dostupne vrtiće, sigurne škole, pravo na čisti zrak, vodu, zemlju te na preuzimanje odgovornosti od onih koji ta prava umanjuju.
Rinčić: Pravo na slobodu univerzalna vrijednost
U Hodu za slobodu sudjelovala je i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te je izjavila da se svake godine pridruži jer je pravo na slobodu univerzalna vrijednost kojoj treba dati podršku, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena.
Poručila je da sloboda i današnja povorka nisu stranačka nego univerzalna priča, priča svih Riječana i, vjeruje, svih građana Hrvatske.
Na pitanje kako komentira to što su ljudi iz vrha SDP-a u povorci, rekla je da treba njih pitati, da vjerojatno koriste za neke svoje političke poruke, ali to ne umanjuje činjenicu da Hodu za slobodu i njegovim porukama treba dati podršku.
Novinari su podsjetili da se Hod za slobodu događa nakon još jednog femicida i strašnog događaja u srednjoj školi, a gradonačelnica je rekla kako je današnji dolazak poruka da treba snažnije i javno zagovarati veću zaštitu prava, dostojanstva, slobode i sigurnosti, koja nam je ugrožena, ponekad i u medijima, te je i medije pozvala da se pridruže odašiljanju poruka mira, sigurnosti i slobode.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, je, sudjelujući u povorci, rekao da se u Hrvatskoj ne mogu i ne smiju ugrožavati prava žena i prava na izbor te treba početi razmišljati o prevenciji, a ne tek kada se nešto dogodi sanirati posljedice.
Spomenuo je pritom zdravstveni sustav i smeće u Gospiću i ustvrdio da je sustav urušen te se događaju stvari koje se ne bi smjele događati, od puzajuće privatizacije zdravstva do problema s otpadom. Gospić je samo prozor cjelokupne situacije u Hrvatskoj, lice i naličje zadnjih deset godina upravljanja Hrvatskom od strane HDZ-a, zaključio je.
U Hodu za slobodu sudjelovali su i drugi brojni članovi SDP-a, koji su u subotu u Rijeci sudjelovali na sjednici Glavnog odbora te stranke.
Organizatori Hoda za slobodu iz inicijative Građanke i građani Rijeke istaknuli su kako ovogodišnjim Hodom za slobodu reagiraju na ponovno jačanje zahtjeva za ograničavanjem reproduktivnih prava te da se pravo na siguran i dostupan pobačaj ne može odvojiti od prava na zdravlje, tjelesnu autonomiju i dostojanstven život.
Zahtijevaju zdravstveni sustav bez reproduktivnog nasilja, dostupno i kvalitetno javno zdravstvo, dostupne vrtiće, socijalnu i ekonomsku sigurnost roditelja, podršku nakon poroda, ravnopravnu podjelu skrbi te zaštitu svih obitelji, bez obzira na njihov oblik.
„Život ne završava rođenjem. Život znači i imati čistu vodu, zrak i zemlju, siguran dom, dovoljno hrane, dostupnog liječnika, mjesto u vrtiću, plaću od koje se može živjeti te mogućnost izlaska iz nasilnog odnosa. Zbog toga zahtjev za zaštitom života za nas podrazumijeva i borbu protiv nasilja, siromaštva, militarizacije, ekonomskog iskorištavanja i uništavanja okoliša,“ poručili su.
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