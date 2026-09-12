U Rijeci održan Hod za slobodu pod sloganom "Naš izbor, naš Zakon!"

Rekla je da nisu tu samo kako bi govorili o sigurnom i dostupnom pobačaju nego da svima skrenu pozornost da žene i svi građani Hrvatske imaju pravo na siguran i dostupan zdravstveni sustav, na već stečena prava, kao i na plaće koje zadovoljavaju potrebe, dostupne vrtiće, sigurne škole, pravo na čisti zrak, vodu, zemlju te na preuzimanje odgovornosti od onih koji ta prava umanjuju.