Tatjana Katkić Stanić

U Saboru prisegnula nova pravobraniteljica za djecu

Hina
26. stu. 2025. 10:41
26.11.2025., Zagreb - Sabor 8. sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama ogranicavanja. Tatjana Katkic Stanic danas je prisegnula kao nova pravobraniteljica za djecu Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Na početku sjednice Hrvatskog sabora u srijedu novoizabrana pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić prisegnula je da će se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak RH i dužnost obavljati pravedno, časno, savjesno, nepristrano i u najboljem interesu djece.

Hrvatski sabor prošlog je tjedna tajnim glasovanjem izabrao Katkić Stanić, magistru socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa, za novu pravobraniteljicu za djecu.

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, a zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Nakon prisege, predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković čestitao je novoj pravobraniteljici i zaželio joj puno uspjeha u radu na novoj odgovornoj dužnosti.

Tatjana Katkić Stanić

