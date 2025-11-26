U Saboru prisegnula nova pravobraniteljica za djecu

Patrik Macek/PIXSELL

Na početku sjednice Hrvatskog sabora u srijedu novoizabrana pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić prisegnula je da će se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak RH i dužnost obavljati pravedno, časno, savjesno, nepristrano i u najboljem interesu djece.

Hrvatski sabor prošlog je tjedna tajnim glasovanjem izabrao Katkić Stanić, magistru socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa, za novu pravobraniteljicu za djecu.

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, a zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Nakon prisege, predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković čestitao je novoj pravobraniteljici i zaželio joj puno uspjeha u radu na novoj odgovornoj dužnosti.