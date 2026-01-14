U splitskom zatvoru otac i očuh četvero djece: slao ih da kradu po trgovačkim centrima

"Budući da su postojala saznanja i opravdana sumnja da je osumnjičenik ranije mijenjao ime i prezime i da je često koristio lažna imena, odnosno druge identitete, zatražene su i provjere putem međunarodne policijske suradnje koje su rezultirale time da je nesporno utvrđeno da se radi o 59-godišnjaku", izvijestila je splitska policija koja je 59-godišnjaka kazneno prijavila Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.