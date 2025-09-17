Oglas

Oglasila se policija

Širi se snimka djece s oružjem u Splitu. Policija: Igrali su se s plastičnim puškama

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 10:02
Plastične puške
PU splitsko-dalmatinska

Društvenim mrežama u utorak se proširila snimka iz Splita na kojoj se vide djeca u maskirnim odorama s puškama. Kako je potvrdila splitsko-dalmatinska policija sporna snimka iz Splita, na kojoj se vide trojica mlađih muškaraca, nastala je 24. kolovoza.

Oglas

"Utvrdili smo da se na snimci radi o djeci dobi 8, 10 i 13 godina koja su se na ulici igrala plastičnim puškama", rekli su iz policije za 24sata, iz koje su u sklopu istrage fotografirali plastične puške i dijelove uniforme.

Teme
Policija Split djeca oružje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ