Vandalski čin
U Splitu crvenom bojom pošaran mural Alojzija Stepinca. Napisano i "pedofili"
Splitsko-dalmatinska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog oštećenja murala posvećenog kardinalu Alojziju Stepincu te vatikanskog grba i zastave u gradskom kotaru Blatine, izvijestila je u srijedu policija.
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Policija je zaprimila prijavu o oštećenju murala te obavila očevid na mjestu događaja, a kriminalističkim istraživanjem utvrđuje sve okolnosti.
O događaju je prethodno objavljeno na Facebook stranici Blaženi Alojzije kardinal Stepinac.
"Naš jedini odgovor jest molitva za one koji su to učinili. Molimo Gospodina da im podari milost obraćenja, dotakne njihova srca i iscijeli sve njihove rane", napisali su.
U objavi su naveli da na počinjeno ne žele odgovoriti zlom, nego molitvom, praštanjem i ljubavlju te su pozvali na molitvu za počinitelje.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je oštećenje murala, ali i problem vandalizma u gradu. Rekao je da Grad Split iz proračuna izdvaja sredstva za uklanjanje grafita ali problem je u tome što počinitelji nakon toga ne budu odgovarajuće kažnjeni.
„Zna se tko su ti ljudi koji to sve skupa čine”, rekao je Šuta dodajući kako je riječ o mlađim osobama.
Pozvao je nadležne koji donose odluke da razmotre kako spriječiti ponavljanje takvih slučajeva i osigurati kažnjavanje počinitelja.
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