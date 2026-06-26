"Stop okrutnosti"
U subotu prosvjed Prijatelja životinja, traže posebnu inspekciju za zaštitu životinja
Udruga Prijatelji životinja organizirat će u subotu u Zagrebu prosvjed na kojem će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama, upozoravajući na to da postojeći sustav često reagira prekasno.
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Udruga Prijatelji životinja održat će prosvjed pod nazivom "Stop okrutnosti prema životinjama". Prosvjed će početi u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu bana Jelačića.
Jedan od ključnih zahtjeva prosvjeda je osnivanje inspekcije za zaštitu životinja koja bi se isključivo bavila nadzorom i postupanjem po prijavama. "Potrebna nam je inspekcija koja će djelovati preventivno, a ne tek kada životi životinja postanu još jedna statistika zlostavljanja i smrti", navode organizatori, dodajući da pozivaju građane, udruge i volontere da se pridruže prosvjedu.
Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, među kojima su slučajevi u Dvoru i na području Učke, gdje su institucije reagirale tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Na području Učke pronađeno je 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa, a u Dvoru su zatečene izgladnjele životinje među desecima leševa u raspadanju.
Prijatelji životinja posljednjih su tjedana podnijeli prijave veterinarskoj inspekciji zbog sumnje da pojedine jedinice lokalne samouprave nisu provodile obveze propisane Zakonom o zaštiti životinja. "Ne želimo sustav koji reagira tek kada se pronađu deseci mrtvih životinja, nego sustav koji sprječava da do takvih tragedija uopće dođe", poručuju iz udruge.
Ističu da su jedinice lokalne samouprave od 2018. godine bile dužne provesti kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, što mnoge nikada nisu učinile, kao i da se zakonske obveze vezane uz kastraciju i kontrolu držanja životinja često ne provode.
Prosvjed podržavaju Sklonište za životinje Prijatelji Čakovec te osječka Udruga Pobjede.
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