U subotu prosvjed Prijatelja životinja, traže posebnu inspekciju za zaštitu životinja

Jedan od ključnih zahtjeva prosvjeda je osnivanje inspekcije za zaštitu životinja koja bi se isključivo bavila nadzorom i postupanjem po prijavama. "Potrebna nam je inspekcija koja će djelovati preventivno, a ne tek kada životi životinja postanu još jedna statistika zlostavljanja i smrti", navode organizatori, dodajući da pozivaju građane, udruge i volontere da se pridruže prosvjedu.