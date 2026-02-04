Oglas

Nisu opasne za ljude

U Zagrebu ih je sve više: Stvaraju nered i buku, građani uznemireni

N1 Info
04. velj. 2026. 08:18
14.03.2023., Slavonski Brod - Vise stotina vrana nastanilo se u krosnjama visokog drveca u sredisnjem gradskom parku Klasije. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Sve više vrana posljednjih tjedana pojavljuje se u zagrebačkim kvartovima, što izaziva nezadovoljstvo građana zbog buke, nereda i štete na automobilima.

Posebno su pogođena naselja s otvorenim spremnicima za otpad.

Stručnjaci objašnjavaju da se zimi jata vrana iz predgrađa sele u gradove u potrazi za hranom, a dodatno ih privlači bacanje ostataka hrane na tlo.

Iz Zoološkog vrta poručuju da se provodi program kontrole i praćenja divljači kako bi se smanjila njihova brojnost u gusto naseljenim područjima.

Građane pozivaju da ne hrane ptice bacanjem hrane na pod te da, ako žele pomoći manjim pticama, koriste viseće hranilice.

Vrane nisu opasne za ljude, no njihova se prisutnost može smanjiti odgovornijim ponašanjem i boljim gospodarenjem otpadom, prenosi Dnevnik.hr.

Zagreb vrane

