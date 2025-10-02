Učenici kod Varaždina od danas bojkotiraju nastavu: "To je zbog ponašanja majke i kćeri"

„Problemi su počeli kada je prije tri godine ta majka optužila učiteljicu za fizički napad na dijete, koje je tada prebačeno u tadašnji 1.b, dok je strani jezik nastavilo pohađati u razredu koji vodi ista učiteljica. Roditelji su već tada izrazili bojazan da bi situacija mogla eskalirati, što se i dogodilo”, stoji u pismu.