LGBTIQ+ zajednica
Udruga Dugine obitelji pokrenula kampanju "Zagreb koji se voli"
Udruga Dugine obitelji pokrenula je javnu kampanju "Zagreb koji se voli" s ciljem povećanja vidljivosti LGBTIQ+ osoba u Zagrebu, informiranja građana o dostupnim oblicima podrške te poticanja prijavljivanja diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, priopćila je u utorak udruga.
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Kampanja se temelji na fotografijama stvarnih osoba iz zagrebačke LGBTIQ+ zajednice koje prikazuju njihove svakodnevne trenutke, podsjećajući da su LGBTIQ+ osobe naši susjedi, prijatelji, kolege, članovi obitelji i roditelji.
U sklopu kampanje bit će predstavljene i konkretne mjere koje Grad Zagreb posljednjih godina poduzima radi unapređenja položaja LGBTIQ+ osoba, uključujući Program za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba, psihosocijalnu podršku BOJE pri Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te suradnju s organizacijama civilnog društva na promicanju ravnopravnosti, sigurnosti i uključivosti.
"I mi živimo u ovom gradu. Ovdje radimo, zaljubljujemo se, osnivamo obitelji i odgajamo djecu. Želimo živjeti u Zagrebu u kojem se svaka osoba može osjećati sigurno, prihvaćeno i ravnopravno, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili rodno izražavanje", poručili su iz Duginih obitelji.
Udruga upozorava da mnoge LGBTIQ+ osobe i dalje doživljavaju uznemiravanje, govor mržnje ili diskriminaciju na radnom mjestu, u javnom prostoru, pri korištenju usluga ili u kontaktu s institucijama te da velik broj takvih slučajeva nikada ne bude prijavljen.
Jedan od glavnih ciljeva kampanje stoga je informirati građane o mogućnostima prijavljivanja diskriminacije i nasilja te ih potaknuti da se obrate nadležnim institucijama, dodaje udruga, navodeći da je prijavljivanje važno za zaštitu pojedinaca ali i radi uvida u razmjere problema.
"Samo ako o diskriminaciji govorimo i prijavljujemo je, možemo zajedno doprinositi stvaranju sigurnijeg i uključivijeg društva", poručuju.
Kampanja "Zagreb koji se voli" provodi se u okviru Sporazuma o suradnji za provedbu aktivnosti Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba do kraja 2026. godine, a tijekom sljedećih dana udruga Dugine obitelji na društvenim će mrežama objavljivati dodatne sadržaje o kampanji, predstavljati priče sudionika, informacije o pravima LGBTIQ+ osoba te načine prijavljivanja diskriminacije.
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