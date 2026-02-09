Oglas

"problem nije jedan zakon"

Udruga Sjena: "Odlazak Piletića dolazi prekasno. Novog ministra čeka ogroman posao"

N1 Info
09. velj. 2026. 19:09
Marin Piletić
Igor Soban/PIXSELL

Nadamo se da nijedna buduća Vlada više neće imati takvog ministra. I da mi, kao društvo, više nećemo morati trpjeti takav odnos prema osobama koje ovise o sustavu, poručuju iz Udruge Sjena.

Odlazak Marina Piletića iz Vlade dolazi prekasno, poručuju iz Udruge Sjena, čiju objavu prenosimo u nastavku:

"Trebao je otići prije nego što je njegovim politikama nanesena golema šteta osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama i njihovim obiteljima. Prije nego što su najranjiviji godinama sustavno diskriminirani Zakonom o osobnoj asistenciji. Prije nego što je više od 15.000 ljudi, zbog neefikasnog i tromog sustava, ostalo bez prava koja za života nisu dočekali.

Ta šteta nije apstraktna, ona ima ime, prezime i posljedice koje obitelji nose svakodnevno."

"Nadamo se da nijedna buduća Vlada više neće imati takvog ministra. I da mi, kao društvo, više nećemo morati trpjeti takav odnos prema osobama koje ovise o sustavu. Udruga Sjena nastavit će poticati sve koji su oštećeni lošim zakonima i nefunkcioniranjem institucija da se bore, da tuže i da ne odustanu."

"Kada sustav zakaže, borba ostaje jedino što preostaje. Novom ministru poručujemo da ga čeka ogroman posao. Ako ga misli obaviti ozbiljno i učinkovito, prvi korak mora biti temeljito raščišćavanje unutar samog ministarstva. Jer problem nikada nije bio samo jedan zakon.

Problem je sustav koji je godinama dopuštao da nepravda postane pravilo," pišu iz Udruge Sjena.

inkluzivni dodatak marin piletić udruga sjena zakon o osobnoj asistenciji

