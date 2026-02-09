Udruga Sjena: "Odlazak Piletića dolazi prekasno. Novog ministra čeka ogroman posao"

"Trebao je otići prije nego što je njegovim politikama nanesena golema šteta osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama i njihovim obiteljima. Prije nego što su najranjiviji godinama sustavno diskriminirani Zakonom o osobnoj asistenciji. Prije nego što je više od 15.000 ljudi, zbog neefikasnog i tromog sustava, ostalo bez prava koja za života nisu dočekali.