Udruga Sjena: Zbog Piletićevog sustava, smrt korisnika postaje administrativni izlaz iz neriješenih postupaka

Odluka Upravnog suda kojom je potvrđeno da se postupci za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak ne smiju obustavljati smrću podnositelja zahtjeva razotkriva razmjere nefunkcioniranja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, poručuju iz Udruge Sjena.
Podsjećamo, Upravni sud u Zagrebu presudio je u oglednom postupku da se postupci osoba koje su umrli prije nego li je država odlučila o njihovom zahtjevu za inkluzivni dodatak - moraju nastaviti. A u slučaju da rješenje za te osobe bude pozitivno - morat će obiteljima isplatiti zaostatke. O presudi se oglasila i Udruga Sjena, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Odluka Upravnog suda kojom je potvrđeno da se postupci za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak ne smiju obustavljati smrću podnositelja zahtjeva razotkriva razmjere nefunkcioniranja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj."
"Sud je jasno zauzeo stav da smrt podnositelja zahtjeva ne može biti razlog da se postupak prekine bez donošenja odluke. Iako pravo na inkluzivni dodatak prestaje smrću korisnika, zaostala potraživanja od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti predstavljaju imovinsko pravo koje pripada nasljednicima. Upravo ta razlika, koju sustav godinama ignorira, dovela je do toga da obitelji ostaju bez sredstava koja su njihovim članovima pripadala za života.
Ključni uzrok ovakvih situacija nalazimo u dugotrajnim i neučinkovitim postupcima vještačenja te općoj sporosti upravnih tijela. Građani su zahtjeve podnosili pravodobno, uredno dostavljali dokumentaciju i odazivali se svim pozivima, dok su rješenja izostajala mjesecima, a često i godinama."
"Odgovornost za takvo stanje leži na Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te na resornom ministru Marin Piletić. Sustav koji je pod njihovom nadležnošću doveo je do toga da se pravo mjeri vremenom čekanja, a ne zakonom, te da smrt korisnika postaje administrativni izlaz iz neriješenih postupaka.
Država ne može vlastitu neučinkovitost koristiti kao opravdanje za uskraćivanje zaostalih prava, niti administrativne propuste pretvarati u proračunsku uštedu. Teret nefunkcioniranja sustava ne smije se prelamati preko leđa obitelji koje su već izgubile svog člana."
"Ako ova odluka postane pravomoćna, ona jasno potvrđuje obvezu tijela da dovrše započete postupke i isplate zaostatke koji pripadaju nasljednicima. Ujedno, ona predstavlja ozbiljno upozorenje da daljnje ignoriranje sistemskih propusta ima i pravne posljedice.
Ova presuda ne govori samo o jednom pravu. Ona govori o odgovornosti države prema građanima i o granici do koje se administrativni nemar više ne može tolerirati", poručuju iz Udruge Sjena.
