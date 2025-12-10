Uhićen trojac koji je pljačkama po Istri napravio štetu od 127.000 eura

Prema navodima policije, osumnjičeni su ciljali poslovne prostore iz kojih su uglavnom krali sefove, a za izvršenje djela koristili su automobile koje su prethodno otuđili. Svoj pohod započeli su u noći 14. studenog 2024. na području Kršana, gdje su u naselju Boljevići ukrali automobil 32-godišnjakinje iskoristivši ključ koji se nalazio u vozilu. Tim su se automobilom odvezli do pošte, provalili i otuđili sef, a zatim nastavili prema Svetom Petru u Šumi, prenosi Index.