Uhićen trojac koji je pljačkama po Istri napravio štetu od 127.000 eura

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad tročlanom skupinom serijskih provalnika, razriješivši ukupno 15 kaznenih djela diljem poluotoka. Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 32 godine, koje se sumnjiči za osam teških krađa, šest neovlaštenih uporaba tuđe pokretne stvari i jednu krađu, počinjenih u razdoblju od studenog prošle do veljače ove godine. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 127.000 eura, stoji u priopćenju PU istarske.
Krali automobile pa provaljivali u poslovne prostore
Prema navodima policije, osumnjičeni su ciljali poslovne prostore iz kojih su uglavnom krali sefove, a za izvršenje djela koristili su automobile koje su prethodno otuđili. Svoj pohod započeli su u noći 14. studenog 2024. na području Kršana, gdje su u naselju Boljevići ukrali automobil 32-godišnjakinje iskoristivši ključ koji se nalazio u vozilu. Tim su se automobilom odvezli do pošte, provalili i otuđili sef, a zatim nastavili prema Svetom Petru u Šumi, prenosi Index.
Ondje su prvo neuspješno pokušali provaliti u pogon za preradu mesa, a potom su iz obližnje trgovine ukrali još jedan sef. Oba sefa odvezli su na šumsko područje, nasilno ih otvorili, uzeli sadržaj i odbacili.
Nastavak pohoda diljem Istre
Nekoliko dana kasnije, 19. studenog, 46-godišnjak i 32-godišnjak su istim vozilom provalili u kladionicu u Vodnjanu i odnijeli sef. Njihov 45-godišnji partner je 8. prosinca sam provalio u kuću za odmor na području Tinjana, odakle je ukrao odjeću i druge predmete.
Već iduće noći ponovno je bio u akciji: u Kršanu je ukrao automobil 65-godišnjaka s ključem u bravi, odvezao se do Štrmca te provalio u salon namještaja i ukrao novac. U noći s 11. na 12. prosinca, 45-godišnjak i 32-godišnjak su u naselju Radoši ukrali automobil, a potom u Kadumima provalili u skladište benzinske postaje i otuđili veću količinu cigareta.
Pali nakon posljednjih pljački
Kriminalne aktivnosti nastavile su se i ove godine. U noći s 8. na 9. veljače, 46-godišnjak i 32-godišnjak su u okolici Poreča ukrali čak tri automobila u kojima su se nalazili ključevi, sve dok nisu pronašli onaj koji im je odgovarao.
Njime su se odvezli do benzinske postaje u Vrsaru, iz koje su ukrali sef i cigarete. Već iduće noći, isti dvojac je u Bužiniji ukrao novi automobil, odvezao se do Novigrada i provalio u benzinsku postaju. Metalni sef su ukrcali u vozilo, odvezli ga u šumu, ispraznili i tamo ostavili zajedno s automobilom.
Policijski službenici stali su na kraj njihovom nizu te su 8. prosinca uhitili 46-godišnjaka, a dan kasnije i 45-godišnjaka. Obojica su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedena u pritvorsku jedinicu. Treći osumnjičeni, 32-godišnjak, od ranije se nalazi u istražnom zatvoru zbog drugih kaznenih djela, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.
