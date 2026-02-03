Uhićeni šef granice na Bajakovu: Iskusni specijalac u nemilosti vrha

U akciji policije i USKOK-a jutros je priveden načelnik Postaje granične policije Bajakovo Luka Domačinović (57). Nakon ispitivanja o sumnjama da je lažirao prekovremene sate i na račun toga uzeo oko četiri tisuće eura naknade, pušten je da se brani sa slobode.
Oglas
Naime, nakon privođenja Luka Domačinović suspendiran je pa nema mogućnost ponoviti kazneno djelo, piše Index.
USKOK ga sumnjiči da je lažno prikazivao rad na blagdane i neradne dane kako bi si pribavio protupravnu imovinsku korist. Prema sumnjama tužiteljstva, Domačinović je od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025. u više navrata neistinito prikazivao da je radio vikendima, neradnim danima i blagdanima, iako je znao da se takav rad dodatno plaća kroz uvećanje osnovne plaće.
Lažiranje evidencije radnog vremena
USKOK navodi da je načelnik sastavljao točne rasporede rada policijskih službenika, ali ih je naknadno prepravljao tako da je lažno prikazivao vlastiti rad u dane za koje pripada veća naknada. Kako bi prikrio razliku u višku upisanih radnih sati, do kraja obračunskog razdoblja koristio je slobodne dane.
Na temelju takvih neistinitih evidencija obračunavane su mu uvećane plaće za mjesece u kojima je lažno iskazivao rad, čime si je, prema sumnjama USKOK-a, pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 3.886 eura.
Profesionalac u nemilosti nadređenih
Indexovi sugovornici iz policijskog sustava iznenađeni su Domačinovićevim uhićenjem te tvrde kako je bio u nemilosti vrha Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Dodaju kako je riječ o dugogodišnjem načelniku na kojeg se gledalo kao na kadar koji nije blizak HDZ-u. Domačinović je na čelo PGP Bajakovo došao još 2012., a do tada je bio pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice.
Diplomirani je kriminalist koji je policijsku karijeru započeo 1991. obnašajući poslove policajca specijalca, poslove vođe specijalističke grupe, potom poslove instruktora specijalističke obuke, zatim poslove pomoćnika načelnika policijske postaje za granicu i policiju do poslova policijskog službenika za preventivu, taktiku i metodologiju rada policije, navedeno je prilikom njegova imenovanja.
Htjeli ga smijeniti još prošle godine
Svi koji su s njim radili kažu da je pravi profesionalac, no osim vrhu PU vukovarsko-srijemske nije odgovarao ni određenim strukturama u MUP-u. Postojala je, tvrde, ideja da ga se smijeni još prošle godine te na njegovo mjesto postavi osoba s političkim zaleđem.
Međutim, s obzirom na to da je Domačinović sa svojim ranijim iskustvom u specijalnoj policiji, ali i dugogodišnjim vođenjem granice na Bajakovu također imao određenu moć, to nije realizirano.
Poznato je također da su zbog stanja u PU vukovarsko-srijemskoj slane brojne druge kaznene prijave i pritužbe, no na njih se, kažu, do danas nije reagiralo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas