Uhićeni šef granice na Bajakovu: Iskusni specijalac u nemilosti vrha

Indexovi sugovornici iz policijskog sustava iznenađeni su Domačinovićevim uhićenjem te tvrde kako je bio u nemilosti vrha Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Dodaju kako je riječ o dugogodišnjem načelniku na kojeg se gledalo kao na kadar koji nije blizak HDZ-u. Domačinović je na čelo PGP Bajakovo došao još 2012., a do tada je bio pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice.