"Korona kid"

Mihalići optuženi zbog krivotvorenih covid testova vrijednih 450.000 eura

author
Hina
|
03. pro. 2025. 11:19
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka Mihalića zbog krivotvorenja covid testova vrijednih oko 450.000 tisuća eura, a protiv Filipa i zbog pranja novca, objavilo je državno odvjetništvo.

Ne navodeći imena, tužiteljstvo je objavio da je nakon provedene istrage podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina rođenog 1999. zbog kaznenih djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda i pranja novca te protiv hrvatskog državljanina (1959.) zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

Filip Mihalić u medijima je od ranije, zbog ovog slučaja, poznat i kao Korona Kid, a otac mu je bio saborski zastupnik HDZ-a. 

Optužnicom se Filipu i Anđelku Mihaliću stavlja na teret da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova za detekciju uzročnika bolesti covid-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području EU, a sve zbog stjecanja protupravne imovinske koristi.

Ističe se da su proizveli 1.326,000 komada neoriginalnih testova koje su putem svoje tvrtke, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i Njemačke, ostvarivši time protupravnu imovinsku korist od preko 445.000 eura.

Filipa Mihalića također terete da je od 10. siječnja 2023. pa do 3. studenoga 2023. u Varaždinu, u cilju prikrivanja porijekla protupravno stečenog novca koje je njegova tvrtka ostvarila prodajom neoriginalnih antigenskih testova, preko 445.000 eura isplatio sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti, a potom ga predao u banku radi oročenja.

U optužnici je predloženo da se od okrivljenog 26-godišnjaka oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca od 445.000 eura, objavilo je državno odvjetništvo.

