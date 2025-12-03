Mihalići optuženi zbog krivotvorenih covid testova vrijednih 450.000 eura

Optužnicom se Filipu i Anđelku Mihaliću stavlja na teret da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova za detekciju uzročnika bolesti covid-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području EU, a sve zbog stjecanja protupravne imovinske koristi.