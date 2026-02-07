Unuka ubijenog karikaturista: "Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili"

Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu, ispričala je unuka ubijenog Damira Novaka.
U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Damir Novak, poznati karikaturist i SDP-ov predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, a počinitelj si je potom oduzeo život.
PU međimurska izvijestila je da je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13.51 zaprimio dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.
Nakon tragičnog ubojstva Damira Novaka, redakciji portala Medjimurski.hr obratila se njegova unuka. U poruci je iznijela svjedočanstvo o događanjima koji su prethodili zločinu, a opisala je i sam trenutak ubojstva.
Ispovijest njegove unuke
Njezinu ispovijest, iznesenu za Medjimurski.hr prenosimo ispod:
“Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće.
Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći.
Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao trčite obje unutra ili ću i vas. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe.
Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih 9 godina ne spava i plače cijele noći…
“Prijetnje su bile svakodnevne”
Imali smo dokaze, ima ih i policija, prijetnje su bile svakodnevne. Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno.
Kad su dedi pred godinu i dvije umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pjesme te je često pjevao ‘Majka će te hladnog ljubiti’. Kako je saznao da obolijeva od tumora i da mu nema spasa, zadnja želja mu je bila da oduzme život mome dedi.
Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopće suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe, ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi kad je seka imala 7 godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima”, napisala je u poruci za Medjimurski.hr unuka ubijenog Damira Novaka.
