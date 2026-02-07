Unuka ubijenog karikaturista: "Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili"

Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopće suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe, ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi kad je seka imala 7 godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima”, napisala je u poruci za Medjimurski.hr unuka ubijenog Damira Novaka.