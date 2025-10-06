Uskok istražuje bivšeg načelnika Višnjana

"Osnovano se sumnja da je okrivljenik, u razdoblju od 29. siječnja 2010. do 14. svibnja 2021. u Višnjanu, kao načelnik Općine Višnjan (dalje: Općina), istodobno i kao vlasnik jednog obrta (dalje: Obrt), s ciljem pribavljanja nepripadne imovinske koristi, nakon što je 29. siječnja 2010. raspisao javni natječaj za prodaju i osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine, protivno uvjetima javnog natječaja podnio prijavu na taj natječaj bez prethodne uplate jamčevine. Potom je donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojom je prihvatio vlastitu ponudu. Zatim je, iako nije platio jamčevinu, 15. rujna 2010. kao vlasnik Obrta s Općinom zaključio Ugovor o kupoprodaji, a istodobno i Ugovor o osnivanju prava građenja na jednoj nekretnini s ugovorenom kupoprodajnom cijenom od 646.512,27 kuna, koja će se isplaćivati iz ugovorenih godišnjih naknada za pravo građenja. Navedene naknade okrivljenik nije imao stvarne namjere plaćati, budući da je do 2020. godine podmirio iznos od svega 83.586,24 kuna. Unatoč neispunjenim ugovorenim obavezama i isteku ugovorenih rokova, okrivljenik je 10. prosinca 2020. kao vlasnik Obrta podnio zahtjev Općinskom vijeću Općine (dalje: Vijeće) za odgodu početka primjene dijela odredbi Ugovora o pravu građenja navodeći kao razlog nemogućnost građenja jer se na nekretnini nalazi dalekovod, iako je još u vrijeme potpisivanja tog Ugovora znao da se na toj nekretnini nalazi zračni dalekovod. Tako je od Vijeća ishodio odgodu primjene ugovora te preuzimanje obveze Općine da ukloni zračni dalekovod. Slijedom toga je okrivljenik, kao načelnik i kao vlasnik Obrta, 14. svibnja 2021. sam sa sobom zaključio Aneks Ugovora o osnivanju prava građenja kojim je definirao da svi ugovoreni rokovi iz tog Ugovora za obje ugovorne strane počinju teći od dana uklanjanja zračnog dalekovoda, osiguravši time sebi kao vlasniku Obrta zadržavanje povoljnih ugovornih uvjeta i cijene iz 2010. godine uz višegodišnju odgodu plaćanja. Opisanim postupanjem si je pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 43.952,42 eura, a Općinu je na ime dospjelih neplaćenih obveza i zateznih kamata oštetio za taj iznos.