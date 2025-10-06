Objavljeno kad kreće isplata rujanskih mirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da u srijedu, 8. listopada, počinje isplata mirovina za rujan 2025. svim korisnicima koji primanja primaju putem računa otvorenih u poslovnim bankama.
Iz HZMO-a podsjećaju umirovljenike da sve dodatne informacije o isplati mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na brojevima 01/45 95 011 i 01/45 95 022, kao i putem službene internetske stranice www.mirovinsko.hr.
prije 59 min.
prije 46 min.
prije 53 min.
