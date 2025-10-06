Oglas

INFORMACIJA HZMO-a

Objavljeno kad kreće isplata rujanskih mirovina

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 10:18
umirovljenici
Pixabay/Ilustracija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da u srijedu, 8. listopada, počinje isplata mirovina za rujan 2025. svim korisnicima koji primanja primaju putem računa otvorenih u poslovnim bankama.

Oglas

Iz HZMO-a podsjećaju umirovljenike da sve dodatne informacije o isplati mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na brojevima 01/45 95 011 i 01/45 95 022, kao i putem službene internetske stranice www.mirovinsko.hr.

Teme
isplata mirovine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ